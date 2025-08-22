美 기밀 우주선 X-37B 발사…"양자 센서 탑재" [우주로 간다]

미국 우주군의 비밀 무인 우주선 X-37B가 우주로 발사됐다고 스페이스닷컴, 기즈모도 등 외신들이 21일(현지시간) 보도했다.

X-37B는 이날 오후 미국 플로리다에 있는 항공우주국(NASA) 케네디우주센터(KSC)에서 스페이스X 팰컨9 로켓에 실려 발사됐다. 이번 발사는 8번째 X-37B 임무다.

21일 스페이스X의 팰컨9 로켓이 미 공군의 X-37B 우주선을 지구 저궤도로 발사했다. (사진=스페이스X 생중계 캡쳐)

베일에 가려진 이 기밀 우주선은 우주에서 다양한 작업을 수행할 예정이지만 그 중 일부는 극비리에 진행된다. X-37B가 정확하게 언제, 어디에 배치될지도 알려지지 않았다. 스페이스X는 미국 우주군의 요청에 따라 로켓 착륙 직후 발사 생중계를 중단했다.

약 8.8m 길이의 X-37B는 지금은 퇴역한 NASA의 유인 우주왕복선의 축소판처럼 생겼다. 미국 우주군은 두 대의 X-37B를 보유하고 있는 것으로 알려졌는데, 두 대 모두 보잉에서 제작했다.

미 공군의 기밀 우주선 X-37B (사진=미국 우주군)

X-37B는 주로 미군이 지구 궤도에서 시험하려고 하는 센서나 각종 기술의 시험대 역할을 하는 것으로 알려져 있다. 대부분은 기밀로 분류돼 X-37B의 탑재체와 활동에 대해서는 부분적인 정보만 얻을 수 있다.

군 당국은 OTV-8로 알려진 이번 임무에 대해서도 일부 정보만을 공개했다. 지난 달 미 우주군 관계자는 "우주에서 시험된 것 중 가장 성능이 뛰어난 양자 관성 센서(quantum inertial sensor)와 레이저 통신을 포함한 차세대 기술을 탑재할 것”이라고 밝혔다. 양자 관성 센서는 양자 역학의 원리를 이용해 우주선의 가속도, 회전, 속도를 측정할 수 있는 장치다.

또 "이 기술은 GPS가 없는 환경에서 항법에 유용하며 따라서 현재와 미래의 위협 속에서 미국 우주선의 항법 복원력을 향상시킬 것"이라며, "양자 관성 센서는 지구-달 공간에서의 항법에도 유용할 뿐만 아니라 장거리 우주 여행과 우주 탐사의 기술적 한계를 확장할 것으로 기대된다"고 설명했다.

미군은 레이저 통신 기술도 국가 안보와 미국의 우주 우위 확보에 중요한 요소로 보고 있다. 레이저 통신은 전파 기반의 기존 무선 주파수 시스템보다 더 정밀하게 신호를 전달해 보안성이 더 높고 더 많은 정보를 전송할 수 있다고 알려져 있다.

이전 X-37B는 2023년 12월 28일에 7번째 시험 비행을 위해 발사돼 지난 3월 지구로 귀환하기 전까지 총 434일 동안 궤도에 머물렀다. 7번째 임무는 총 908일 동안 우주 궤도에 머물렀던 6번째 시험 비행보다는 기간이 짧았다.

관련기사

베일에 쌓여있는 중국의 비밀우주선 '셴롱'

IT매체 기즈모도는 미 우주군이 X-37B을 발사할 때마다 비행 시간 연장보다는 재사용 가능한 무인 우주선의 신속한 재가동에 초점을 맞추고 있는 것으로 보인다고 전하며, 임무를 수행할 때마다 우주군이 X-37B에 대한 정보를 공개하면서 비밀도 하나씩 공개되고 있다고 설명했다.

중국 정부도 ‘셴롱(Shenlong)’이라는 이름의 기밀 우주선을 개발하고 있다. 이 우주선은 268일 동안 궤도에 머문 후 2024년 말 3번째 임무를 완료했다. 현재 미국과 중국은 궤도에서는 우주선처럼 운용하고 착륙 시에는 일반 항공기처럼 귀환하는 재사용 가능한 우주선 개발 경쟁에 뛰어든 상태다.