넷플릭스, 서울배리어프리영화제 포럼서 문화예술 접근성 확대 논의

넷플릭스가 제15회 서울배리어프리영화제 배리어프리 포럼에 참여해 국내외 업계 관계자 전문가들과 함께 포용적 엔터테인먼트의 방향성을 모색했다고 6일 밝혔다.

서울배리어프리영화제는 ‘모든 사람이 장벽 없이 영화를 즐길 수 있도록 한다’는 취지로 시작된 대표적인 배리어프리 영화제로, 올해로 15주년을 맞았다. 한국영상자료원에서 열린 서울배리어프리영화제 배리어프리 포럼은 지난 15년간의 성과를 돌아보고 국내외 사례를 통해 향후 배리어프리 영화 문화의 발전 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

넷플릭스는 누구나 장벽 없이 즐기는 엔터테인먼트 경험을 추구하며 배리어프리 기능 개선에 앞장서며 포럼에 초청됐다. 특히 넷플릭스가 한국에서 서비스를 시작한 지난 2016년 화면해설 작업을 계기로 배리어프리영화위원회와 인연을 맺은 이후 2023년 ‘정이’ 배리어프리 극장 상영회를 공동 기획하거나, 올해 10월 공개된 넷플릭스 배리어프리 사례집 제작에 협력하는 등 오랜 협업 관계를 이어오고 있다.

연사로 나선 최수연 넷플릭스 시니어 로컬라이제이션 프로듀서와 루시 황 더빙 타이틀 매니저는 넷플릭스의 배리어프리 노력을 다양한 사례를 중심으로 소개했다. 두 연사는 현재 넷플릭스가 청각장애인용 자막을 최대 62개 언어로, 시각장애인용 화면해설을 최대 17개 언어로 제공하고 있다며, 창작자의 의도를 온전히 전달하기 위해 전문 인력과 기술에 꾸준히 투자하고 세심하게 개발을 이어가고 있다고 설명했다.

실제로 넷플릭스는 전 세계 150개 더빙 및 68개 화면해설 전문 파트너사와 협업하고 있으며, 현재까지 약 3만 시간 분량의 화면해설 서비스가 제공되고 있다. 또한 올해 1월부터 8월까지 불과 8개월 동안 한국 오리지널 콘텐츠의 한국어 청각장애인용 자막 제작에 총 2만9천568시간을 투입했다.

또한 넷플릭스는 시·청각장애인 커뮤니티를 대상으로 한 설문조사와 포커스 그룹 운영을 통해 실제 이용자 의견을 수렴하고 이를 자막과 화면해설 제작 과정에 반영하고 있다. 예컨대 선호하는 자막의 형태가 다양하다는 점에서 착안하여 순수하게 대사만을 문자로 제공하는 ‘한국어 원어 자막’은 비장애인 시청자들에게도 호응을 얻어 국내에서 처음으로 도입돼 전 세계로 확대 적용 중이다. 화면해설 측면에서도 장르별 맞춤형 화면해설을 시도하거나, 시각장애인이 직접 참여할 수 있는 작업 환경 구축과 스튜디오 접근성 향상 등 지속적 노력을 기울이고 있다.

넷플릭스 관계자는 “앞으로도 모두가 같은 순간의 감동을 함께 나눌 수 있는 엔터테인먼트 경험을 만들어가기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.