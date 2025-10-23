넷플릭스, 韓콘텐츠에 색상 자막 도입

넷플릭스가 오는 28일 공개 예정인 ‘피지컬: 아시아’에 한국 콘텐츠 중 최초로 시도하는 각 언어별 색상 자막을 선보인다.

색상 자막은 몰입형 시청 경험을 제공하기 위해 마련된 것으로 빠른 호흡의 예능에서 2인 내레이터 화면해설 방식을 도입하기도 하는데 이와 같은 방식이다.

‘피지컬: 아시아’는 한국, 일본, 태국, 몽골, 튀르키예, 인도네시아, 호주, 필리핀 등 8개국이 국기를 걸고 펼치는 피지컬 전쟁으로 다양한 국적의 참가자들이 출연하는 만큼 여러 언어가 동시에 오간다.

작품 내 지정된 팀별 색상과 동일한 색상으로 시청자가 특정 언어에 익숙하지 않더라도 자막의 색상만으로 발화자를 직관적으로 구분하고 대화 흐름을 쉽게 파악할 수 있도록 했다.

예컨대 한국 참가자의 대사는 빨간색 배경 자막으로, 일본 참가자의 대사는 파란색 자막으로 표시되는 방식이다. 국제 웹 표준화 기구 W3C의 접근성 가이드라인 기준도 충족했다.

색상 자막은 한국어, 영어 청각장애인용 자막을 포함해 최대 33개 언어에 적용되며 iOS 기반 디바이스에서는 별도 설정을 통해 이용할 수 있다. 자막 설정을 활성화하지 않을 경우, 외국어 자막은 색상 효과가 적용되지 않은 일반 자막으로 시청할 수 있다.

넷플릭스 관계자는 “서로 다른 언어와 문화가 한자리에 모이는 ‘피지컬: 아시아’에 색상 자막을 도입해 언어의 경계를 넘어선 몰입감을 선사하고자 했다”며 “넷플릭스는 앞으로도 모든 이용자가 최상의 엔터테인먼트 경험을 동등하게 누릴 수 있도록 접근성 확대를 위해 지속적으로 노력할 것”이라고 말했다.