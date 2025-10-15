넷플릭스, 내년부터 스포티파이 팟캐스트 제공한다

넷플릭스가 영상 기반 팟캐스트 시장에 본격적으로 뛰어든다.

14일(현지시간) 더버지 등 외신에 따르면 넷플릭스는 스포티파이의 팟캐스트 스튜디오 및 ‘더 링거’와 손잡고 2026년부터 미국에서 16개 시리즈를 공개한다.

이번 제휴로 넷플릭스는 ‘빌 시먼스 팟캐스트’, ‘컨스피러시 시어리스’, ‘더 링거 NFL 쇼’ 등 인기 시리즈를 자사 플랫폼에 영상 형태로 선보일 예정이다. 이 콘텐츠는 2026년부터 미국에 먼저 공개한 후 다른 국가로 순차 확대된다.

더 링거는 미국 스포츠 전문 칼럼니스트이자 미디어 인플루언서인 빌 시먼스가 2016년에 설립한 디지털 미디어·팟캐스트 네트워크다. 이번 협력로 더 링거는 내년부터 유튜브에는 일부 영상만 공개할 예정이다.

넷플릭스는 이미 자사 오리지널 콘텐츠와 관련된 오디오 팟캐스트 ‘유 캔낫 메이크 디스 업’, ‘스킵 인트로’ 등을 운영하고 있으며, 이번 제휴를 통해 콘텐츠 생태계를 영상·오디오 영역으로 확장한다는 계획이다.

테드 서랜도스 넷플릭스 공동 최고경영자(CEO)는 지난 4월 실적 발표에서 “비디오 팟캐스트의 인기가 급증하고 있으며, 일부 프로그램이 넷플릭스에서도 자리를 잡게 될 것”이라고 밝힌 바 있다.

이번 제휴는 유튜브가 월 10억명 이상이 이용하는 세계 최대 팟캐스트 플랫폼으로 부상한 가운데, 넷플릭스가 시청자 체류 시간을 늘리고 신규 광고·콘텐츠 모델을 모색하기 위한 전략으로 분석된다.

스포티파이는 “향후 더 많은 창작자들이 비디오 팟캐스트를 통해 글로벌 시청자와 만날 수 있도록 협력 기회를 확대하겠다”고 밝혔다.