SKT, 넷플릭스와 ‘피지컬: 아시아’ 체험 팝업 오픈

SK텔레콤은 이날부터 11월30일까지 한 달간 T팩토리 성수에서 넷플릭스 예능 ‘피지컬: 아시아’와 협업한 ‘T-스타디움 두근득근 챌린지’ 팝업 전시를 진행한다고 30일 밝혔다.

지난 28일 처음 방영한 ‘피지컬: 아시아’는 넷플릭스 예능 흥행작인 ‘피지컬 100’의 후속작으로, 아시아 8개국을 대표하는 피지컬 최강자들이 대결하는 서바이벌 예능 콘텐츠다.

SK텔레콤은 이 팝업을 통해 관람객에게 색다른 체험 기회를 제공한다. 또 넷플릭스 전용 요금제와 T 우주 넷플릭스 구독 상품도 알릴 계획이다.

SK텔레콤이 이날부터 11월 30일까지 T팩토리 성수에서 넷플릭스 '피지컬: 아시아' 팝업 전시를 진행한다. 사진=SK텔레콤

이번 전시는 T팩토리 성수에서 넷플릭스와 진행한 첫 협업으로, T팩토리 성수 실내 공간은 물론 실외 마당까지 활용해 규모감 있게 프로그램을 구성했다.

방문객들은 ‘T-스타디움’ 팝업에서 ‘득근(근육을 얻는다는 뜻)’ 리플렛을 받고, 5가지 피지컬 훈련에 참여할 수 있다.

실외 마당에서는 ▲한발 뛰기로 진행되는 'T 우주 점핑' ▲’피지컬: 아시아’ 참가 8개국 깃발을 꽂는 ‘아시아 셔틀런’ ▲밸런스 볼 위에서 공을 튀기는 ‘균형의 승부’ 등 체력 단련 미션을 진행한다.

실내 2층 공간에는 ▲T우주 글러브와 함께 하는 ‘펀치펀치 챌린지’ ▲모래 주머니를 옮기는 ‘근력 레이스’ 등 근력 훈련 미션이 마련됐다.

SK텔레콤은 이번 전시에서 넷플릭스 전용 요금제와 T 우주 구독 상품들을 함께 소개한다.

예컨대 ‘T 우주 점핑’에서는 바닥에 표시된 넷플릭스 요금제의 구독 구성을 순서대로 점프해야하는 미션이 주어진다. 이를 통해 방문객들이 5GX 프라임(넷플릭스), 5GX 프리미엄(넷플릭스) 등 다양한 요금제를 자연스럽게 접할 수 있도록 기획했다.

관련기사

‘T스타디움 두근득근 챌린지’ 미션을 완료하면 랜덤 선물 뽑기를 통해 토르소 캔들, 운동 용품, 건강 간식 등 상품이 제공된다. 또 다음달 24일에는 ‘피지컬: 아시아’의 장호기 PD가 참여하는 특별 토크쇼 ‘덕콘’이 T팩토리 성수에서 진행될 예정이다.

김상범 SK텔레콤 유통본부장은 “T팩토리와 넷플릭스의 첫 협업 전시를 시작으로 다양한 협력을 이어 나갈 계획”이라며 “이번 전시를 통해 Z세대 고객들이 SK텔레콤의 넷플릭스 요금제와 T 우주 넷플릭스 상품에 더욱 친숙하게 다가갈 수 있기를 기대한다”고 말했다.