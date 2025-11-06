케이팝 데몬 헌터스 속편 나온다…"2029년 공개"

넷플릭스와 소니 픽쳐스 애니메이션이 인기 애니메이션 ‘K팝 데몬 헌터스’ 속편 개발을 위해 제작진과 계약을 체결했다고 블룸버그 통신, 버라이어티 등 외신들이 5일(현지시간) 보도했다.
보도에 따르면, K팝 데몬 헌터스 속편은 2029년 공개가 목표다. 애니메이션 특성상 제작 기간이 긴 만큼, 1편 공개 이후 약 4년 만의 귀환이 될 예정이다. 물론, 영화 제작 일정에 따라 개봉 계획은 변경될 수 있다.
지난 8월 넷플릭스를 통해 공개된 K팝 데몬헌터스는 예상 밖의 흥행 돌풍을 일으켰다. 공개 직후 몇 주간 넷플릭스 가장 많이 본 영화 10위 권에 진입했으며, 이후 넷플릭스 역사상 가장 많이 시청한 오리지널 영화에도 이름을 올렸다.
또, 사운드트랙에 수록된 삽입곡들은 엄청난 인기를 끌었고, 빌보드 차트에 장기 진입하며 그래미상 거론까지 이어지고 있는 상태다.
연출을 맡은 매기 강·크리스 애펠한스 감독은 앞선 인터뷰에서 “1편에서 다 보여주지 못한 세계관과 캐릭터 기원이 남아 있다”며 후속 서사 확장 여지를 밝힌 바 있다.