케데헌·제니 효과에 농심 주가도 ‘골든’...넥스트 삼양될까

‘신라면 툼바’를 앞세워 해외 공략에 나서고 있던 농심이 뜻밖의 호재를 만났다. 걸그룹 블랙핑크의 멤버 제니가 좋아하는 과자로 자사 제품을 언급한 데 이어, 넷플릭스 애니메이션 영화인 ‘케이팝 데몬 헌터스(이하 케데헌)’에 신라면·새우깡 등이 연상되는 제품이 등장하면서 국내외 인기가 상승하고 있기 때문이다. 이에 주가 역시 들썩이고 있다.

29일 유통업계에 따르면 이날 오전 10시부터 농심은 자사몰인 ‘농심몰’에서 케데헌 스페셜 제품을 한정 판매하기 시작했다.

넷플릭스 협업 제품 100초만에 완판

이번 제품은 신라면 컵 디자인에 케데헌 주인공인 ‘루미’(RUMI), ‘미라’(MIRA), ‘조이’(ZOEY) 캐릭터를 입혀, 각 2개씩 총 6입 세트로 구성됐다. 총 1천 세트(6천개)를 사전 예약 방식으로 판매했다.

농심 자사몰 '농심몰'의 케이팝 데몬 헌터스 제품 판매 페이지.

해당 제품은 판매 시작 1분 40초 만에 완판됐고 추후 2차 판매를 고려 중이라고 농심 측은 설명했다.

특히 이번 케데헌 스페셜 제품은 소비자들의 요청으로 제작된 것이 가장 큰 특징이다.

케데헌에서는 주인공인 ‘헌트릭스’ 멤버들이 라면과 과자를 먹는 장면이 등장했다. 라면 브랜드 이름은 농심과 발음이 유사한 ‘동심’이었고 제품명은 ‘신(辛)라면’과 한자어만 다른 ‘신(神)라면’이었고 과자는 새우깡 모양을 닮아 농심을 연상시킨다는 의견이 있었다.

농심 관계자는 “케데헌이 인기를 끈 이후 농심몰의 주문 제작 서비스 ‘농꾸’에 소비자들의 디자인 의뢰가 이어져, 이번 협업을 통해 완성도 높은 스페셜 제품을 운영하기로 했다”고 말했다.

블랙핑크 제니 효과 이어 주가 급등

케데헌과의 협업 소식이 전해지자 농심 주가도 급등했다. 지난 20일 하루 만에 전 거래일 대비 6.33% 상승했다. 예약 판매 소식이 알려진 지난 28일에도 장 초반 4% 가까이 오르다 전 거래일 대비 2.36% 오른 41만2천500원에 거래를 마쳤다.

지난 3월에도 농심은 뜻밖의 주가 상승 효과를 누리기도 했다. K-팝 아이돌이 농심 제품을 언급하면서 주가가 오른 것이다.

농심은 지난 3월 미국 유명 토크쇼에서 걸그룹 블랙핑크 멤버 제니가 자사 제품을 언급하자 공식 인스타그램에 관련 게시물을 게시했다. (사진=농심 인스타그램)

지난 3월 14일(현지시간) 그룹 블랙핑크의 제니가 미국 인기 토크쇼 ‘제니퍼 허드슨 쇼’에 출연한 영상이 유튜브에 올라왔다. 이날 진행자는 제니에게 한국 간식을 소개해달라고 요청했고 제니는 농심 새우깡과 바나나킥 등을 소개했다. 특히 제니는 바나나킥을 “가장 좋아하는 과자”라고 언급했다.

이후 3월 17일부터 농심 주가는 5거래일 연속 상승했다. 이 기간 농심의 시가총액은 2천372억원 불어났다.

이 같은 케데헌과 제니 효과는 지난 2분기 기대 이하의 실적을 내면서 목표가가 내린 농심에게는 호재로 작용할 전망이다.

당시 농심의 2분기 매출은 8천677억원으로 전년 동기 대비 0.8% 늘었지만, 영업이익은 402억원으로 8.1% 감소했다. 수출과 해외법인 성장에 따라 매출이 소폭 늘었음에도 판촉비와 매출원가 상승, 북미 관세 영향 등의 이유로 수익성이 줄었다는 분석이다. 이에 유안타·KB·대신·iM투자·한국투자·NH·LS·다올·신한·유진투자증권 등이 줄줄이 목표가를 낮췄다.

일각에서는 별도의 마케팅 비용 없이 소비자들 사이에서 인기를 끄는 모습이 챌린지 열풍을 타고 ‘K-푸드 대장주’로 올라선 삼양식품을 떠올리게 한다는 의견도 나온다.

앞서 삼양식품은 2014년 유튜버 ‘영국남자’가 친구들과 불닭볶음면을 먹는 영상을 올리면서 관심을 받았고 이후 ‘불닭볶음면 챌린지’가 전 세계적인 트렌드로 떠오르며 해외 매출이 빠르게 늘어났다. 올해 2분기 기준 삼양식품의 해외 매출 비중은 79.6%로 집계됐다.

김유혁 IBK투자증권 연구원은 “케데헌 극중 캐릭터들이 즐겨 먹는 떡볶이, 김치찌개, 라면 등이 유튜브와 틱톡을 통해 ‘챌린지 콘텐츠’로 확산되면서 북미, 유럽 지역 한식당 예약률이 급증했다”며 “단순히 애니메이션으로서의 인기뿐 아니라 음식, 패션, 관광 등 문화 전반에 걸쳐서 소비확산을 촉진하고 있다”고 분석했다.