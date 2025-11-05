SK케미칼, 3분기 영업익 151억원…흑자전환

SK케미칼이 자회사 실적 개선에 힘입어 3분기 흑자전환에 성공했다.

SK케미칼은 연결 재무제표 기준 올해 3분기 매출액 6천99억원, 영업이익 151억원의 실적을 거뒀다고 5일 공시했다.

SK케미칼 주력 사업의 안정화와 자회사 SK바이오사이언스의 실적 개선을 통해 매출은 전년 대비 43.1% 상승했고, 영업이익은 전년 동기 및 전분기 대비 흑자 전환했다.

SK케미칼 판교 본사 (사진=SK케미칼)

별도 기준으로는 매출 3천715억원, 영업이익 299억원을 기록해 전년 동기 대비 매출 11.9%, 영업이익 1.3% 증가했다. 파마사업부에서는 기넥신, 조인스 등 주요 제품 판매가 늘었고, 그린케미칼 사업부는 코폴리에스터 등 스페셜티 제품을 중심으로 안정적인 수익 구조를 강화하며 실적 성장을 견인했다.

SK케미칼 관계자는 “글로벌 경기 둔화에도 불구하고 자회사 실적 개선과 고부가가치 제품 판매 확대, 운영 효율화로 실적 개선이 이뤄졌다”며 “향후에도 주력 사업의 경쟁력을 강화하고 순환 재활용을 비롯한 중장기 성장 기반을 확고히 할 계획”이라고 말했다.