김한석 SK케미칼 연구소장, 동탑산업훈장 수상

SK케미칼이 화학산업발전 유공자 포상에서 동탑산업훈장의 영예를 안는다.

SK케미칼은 31일 서울 플라자호텔에서 개최되는 ‘제17회 화학산업의 날’ 기념 행사에서 김한석 SK케미칼 연구소장이 동탑산업훈장을 받는다고 31일 밝혔다.

‘화학산업의 날’은 국내 화학산업의 기틀이 된 울산 석유화학단지를 준공한 1972년 10월 31일을 기념해 지난 2009년부터 개최, 올해 17회째를 맞이했다. SK케미칼은 폐 PET 재활용 기술 개발, 바이오 수지 개발 등 화학 산업에서 선도적 역할을 한 공로를 인정받아 수상자로 선정됐다.

김한석 SK케미칼 연구소장

SK케미칼은 폐플라스틱을 원료로 다시 고품질 플라스틱을 만드는 ‘해중합 기반 화학적 재활용 기술’을 상업화하는 데 성공했다. 이 기술은 사용이 끝난 폐플라스틱을 분자 단위로 분해한 뒤, 이를 다시 고부가가치 플라스틱 소재로 재탄생시키는 방식이다. 단순히 플라스틱을 재가공해 다시 쓰는 기존의 물리적 재활용과 달리, 원료 수준까지 되돌리는 고난도 공정으로, 품질 저하 없이 반복 재활용이 가능하다는 점에서 의미를 가진다고 회사 측은 설명했다.

전 세계적으로도 상업화 사례가 드문 화학적 재활용 기술을 안정적인 생산 체계로 구현하고, PET 재활용에 그치지 않고 자동차, 가전, 섬유 등 다양한 산업군으로 기술 적용 분야를 확대하면서 국내 기술적 선도력을 입증했다는 평가다.

또한 SK케미칼은 바이오 기반 플라스틱 소재 개발, 고기능 코폴리에스터 기술 개발, 바이오연료 기술 혁신, 고부가 화학소재 및 연료 개발 등 다양한 분야에서 기술 혁신을 이끌며, 국내 화학산업의 경쟁력 강화와 수출 확대에 기여해왔다.

김한석 SK케미칼 연구소장은 “SK케미칼이 오랜 시간 다방면에서 축적해온 기술력과 지속가능한 소재 구현을 위한 의지가 인정받은 결과라고 생각한다”면서 “앞으로도 자원 순환과 친환경 소재 분야에서 더 많은 혁신을 이뤄내, 산업과 사회에 긍정적인 변화를 만들어가겠다”고 소감을 밝혔다.