DJI, 항공 라이다 시스템 '젠뮤즈 L3' 출시

중국 드론·카메라 기업 DJI는 차세대 항공 라이다 시스템 '젠뮤즈 L3'을 출시한다고 4일 밝혔다.

신제품은 DJI의 첫 1535nm 장거리 고정밀 라이다다. 최대 950m 거리 물체까지 정밀하게 탐지하며 ±5mm의 거리 반복 정밀도를 구현한다.

젠뮤즈 L3는 100kHz 펄스 속도에서 작동하며 울창한 산림·도시 환경 등 복잡한 지형에서도 높은 침투 성능을 유지한다. 150m 거리에서 ±5mm, 500m 거리에서도 10cm 이내의 정확도를 제공한다.

DJI 항공 라이다 시스템 '젠뮤즈 L3' (사진=DJI)

듀얼 1억 화소 RGB 매핑 카메라를 탑재해 300m 고도에서도 3cm 지상표본거리(GSD)를 구현한다. 두 개의 4/3형 CMOS 센서와 기계식 셔터는 최대 107° 수평 시야각(FOV)을 지원한다.

젠뮤즈 L3는 초당 200만 포인트 레이저 펄스와 16회 리턴 기능을 지원하며, 새롭게 적용된 '스타 셰이프드' 스캔 모드로 더 많은 지면 포인트를 확보한다.

DJI 매트리스 400 드론에 탑재 시 단 한 번의 비행으로 최대 10km² 지형을 촬영할 수 있다. 하루 최대 100km² 범위 작업이 가능하다.

라이다와 RGB 데이터를 동시에 수집해 정사영상(DOM), 수치표고모델(DEM) 등 다양한 매핑 결과물을 단일 비행으로 생성할 수 있다.

D-RTK 3 스테이션, DJI 테라, DJI 모디파이, DJI 플라이트허브 2 등 DJI 엔터프라이즈 생태계 전반과 통합된다.

DJI는 이번 제품이 지형 측량·재난 대응·문화재 보존·에너지·인프라 점검·임업 등 산업 전반의 지리공간 데이터 작업 효율을 크게 높일 것으로 기대하고 있다.

