DJI, 미니5 프로 출시…1인치 센서 탑재

중국 드론·카메라 기업 DJI는 세계 최초로 1인치 대형 CMOS 센서를 탑재한 미니 드론 'DJI 미니5 프로'를 출시한다고 18일 밝혔다.

미니5 프로는 50MP 1인치 센서를 통해 일몰·야경 등 저조도 환경에서도 선명한 디테일을 구현한다. 48mm 중망원 모드와 인물 촬영 최적화 기능으로 피사체 질감과 인물 표현력이 한층 강화됐다.

영상은 4K/60fps HDR(최대 14스톱 다이내믹 레인지) 촬영을 지원하며, 후반 제작을 위한 4K/120fps 슬로 모션 기능도 제공한다. 최대 ISO는 1만2천800까지 지원되며, D-로그 M·HLG 모드 활용 시 도시 야경에서도 밝고 디테일한 결과물을 얻을 수 있다.

DJI 미니 5 프로 (사진=DJI)

신제품은 225° 롤 회전 짐벌과 완전 세로 촬영 모드를 지원한다. 이를 통해 역동적이고 유연한 카메라 무빙이 가능하며, 빌딩·폭포·도심 풍경을 크롭 없이 세로 영상으로 담아 소셜미디어에 바로 공유할 수 있다. 퀵샷 로테이트, 타임랩스, 웨이포인트 모드와 결합하면 창의적인 영상 제작이 가능하다.

미니5 프로는 전방 라이다와 다중 비전 센서 기반의 야간 전방향 장애물 감지 기능을 갖췄다. 어두운 도시 환경에서도 장애물을 능동적으로 회피하며 안전하게 귀환한다. 또한 논-GNSS RTH 기술로 위성 신호가 닿지 않는 실내나 발코니에서도 안전한 귀환이 가능하다. L1+L5 듀얼 밴드 GNSS 탑재로 신호 안정성과 정확성도 강화됐다.

액티브트랙 360°가 한층 강화돼 다양한 스포츠·야외 활동 환경에서도 안정적이고 매끄러운 피사체 추적이 가능하다. 최적의 프레이밍과 속도·안전성 균형을 맞춘 촬영 경험을 제공한다.

미니5 프로는 마스터샷, 퀵샷, 파노라마 모드 등 다양한 인텔리전트 촬영 기능을 지원한다. 또한 와이파이 6 기반 오프스테이트 퀵트랜스퍼로 최대 초속 100MB 속도로 드론 전원이 꺼진 상태에서도 파일 전송이 가능하다.

표준 배터리로는 최대 36분, 플러스 배터리 사용 시 최대 52분까지 비행할 수 있다. DJI의 종합 보상 서비스인 DJI 케어 리프레시가 적용돼 충돌·침수·마모 등 예기치 못한 사고에도 교체 서비스를 받을 수 있다.

가격은 DJI 미니5 프로 단품 93만원, DJI RC 2를 포함한 플라이모어 콤보는 129만원이다.