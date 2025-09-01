DJI, IFA서 드론·카메라 기술 선봬

중국 드론·카메라 기업 DJI는 오는 5일 독일 베를린에서 열리는 세계 최대 가전 전시회 IFA 2025에서 드론과 카메라, 짐벌·휴대용 파워 기술을 대거 선보인다고 1일 밝혔다.

DJI는 이번 전시에서 DJI 첫 360도 카메라 'DJI 360'을 비롯해, 최신 초경량 무선 마이크 '마이크 3', 오즈모 카메라 시리즈, 카메라 드론 라인업 등을 소개한다.

DJI, IFA 2025 참가 (사진=DJI)

카메라 짐벌 기술도 소개한다. ▲DJI RS 4 미니 ▲DJI RS 4 프로 ▲DJI 로닌 4D DJI SDR 트랜스미션 등 제품을 현장에서 살펴볼 수 있다.

이 밖에도 다양한 산업군의 작업 효율성 및 생산성 향상을 위해 고안된 매트리스 400, 매트리스 4 시리즈, 도크 3, 아그라스 T50, 매빅 3M, 플라이카드 30 제품도 전시한다.

워크샵 시리즈도 진행한다. 전문가 과정과 일반 소비자 과정을 모두 제공하며, IFA 관람객 누구나 참여할 수 있다.

워크샵은 오는 6일과 7일 하루 두 차례 진행된다. 오전 11시에는 드론, 오후 3시에는 핸드헬드 제품에 초점을 맞춘 워크샵이 열린다.

