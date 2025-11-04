전동휠체어 충전기 곳곳 '관리 사각지대'

올해 12월부터 공중이용시설 등에 교통약자용 전동휠체어·스쿠터 충전시설 설치가 의무화되는 가운데, 일부 시설의 관리가 미흡해 보완이 시급하다는 지적이 나왔다.

한국소비자원은 서울·경기 지역 지하철역사·공원 내 전동휠체어·스쿠터 충전시설 27개소를 점검한 결과 상당수 충전기에서 안전 관리 미흡 사항이 확인됐다고 4일 밝혔다.

점검 대상 중 1개 충전기는 작동하지 않았다. 이용 가능한 26개 충전기 중 19.2%(10개)의 단자가 부러지거나 부식돼 있었고, 9.6%(5개)는 피복이 벗겨져 내부 전선이 노출된 상태로 확인됐다.

전동휠체어·스쿠터 충전시설 관리 실태 (사진=한국소비자원)

특히 공원 등 야외 설치 충전기 8개 중 2개(25%)는 부식과 오염이 심해 관리가 제대로 이뤄지지 않고 있었다. 소비자원은 "전류가 흐르는 충전기를 외부에 설치할 경우 정기 점검과 청결 유지가 필수"라고 지적했다.

또한 비상연락처가 부착되지 않은 충전기(7개, 26.9%)도 확인됐다. 장애인·고령자 이용자가 긴급상황 발생 시 신속히 도움을 요청할 수 있도록 비상벨과 연락망 설치가 필요하다는 지적이다.

휴대폰 충전장치가 부착된 14개 충전기 중 절반(7개)은 단자가 훼손돼 있었으며, 바퀴 공기주입기가 설치된 17개 중 4개(23.5%)는 튜브 절단 등으로 사용이 불가능했다.

전동휠체어·스쿠터 이용자 75명을 대상으로 한 설문조사에서도 46.7%가 "충전시설 위치를 알기 어렵다"고 답했다. 현장조사 결과 충전시설 92.4%(24개)에 위치안내도나 표지판 없이 설치돼 있어 이용자가 쉽게 찾기 어려운 것으로 나타났다.

이용자들은 충전시설이 지하철역사(80%), 공원·관광지 등 관광휴게시설(69.3%)에 우선적으로 설치되길 원한다고 답했다.

한국소비자원은 안전관리가 미흡한 충전시설에 대해 관할 지자체에 점검 및 보수 조치를 권고하고, 관계부처에는 관리·감독 체계 강화를 요청할 계획이다.

소비자에게는 ▲충전선·단자 이상 여부 확인 후 사용 ▲충전 시 올바른 방향으로 연결 ▲과충전 방지 및 사용 후 즉시 케이블 분리 등 안전수칙을 지킬 것을 당부했다.