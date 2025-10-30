"가습기 성능 최대 3배 차이…유지비·소음 편차 커"

실내 건조도가 높아지는 가을·겨울철을 앞두고 가습기 수요가 늘고 있는 가운데, 제품별로 가습량과 유지관리비용, 소음 수준 등 주요 성능에서 뚜렷한 차이가 있는 것으로 나타났다.

한국소비자원은 시중에 판매 중인 가습기 13개 제품을 대상으로 가습량, 가습면적, 소음, 유지관리비용, 안전성 등을 시험 평가한 결과를 30일 공개했다. 조사 결과 제품과 가습방식에 따라 가습량이 최대 3.3배 차이를 보였다.

가습량을 면적으로 환산하면 12.9~42.9㎡ 수준으로 주 사용 공간 넓이에 따라 제품 선택이 필요하다고 소비자원은 설명했다.

제품별 가습면적 비교 (사진=한국소비자원)

가습 방식별로는 ▲초음파식 미로 267ml/h ▲가열식 르젠 499ml/h ▲복합식 LG전자 606ml/h ▲기화식 샤오미 433ml/h 순으로 가습량이 많았다.

또한 공기청정기 겸용 제품의 경우 가습면적과 공기청정면적이 달라 용도에 맞는 구분 사용이 필요했다. 다이슨은 가습면적 21.8㎡, 공기청정면적 18.7㎡였으며 LG전자는 각각 42.9㎡, 17.5㎡로 측정됐다.

유지관리비용에서도 큰 차이를 보였다. 연간 전기요금과 필터 교체 비용 등을 합산한 결과, 제품 간 최대 40배 이상 격차가 발생했다.

초음파식은 4천640~6천420원, 가열식은 7만2천750~9만1천70원, 기화식은 5천330~10만8천330원, 복합식은 1만5천780~18만9천290원 수준이었다. 다이슨과 LG전자 제품은 공기청정 필터 교체비용이 포함돼 높은 유지비가 산정됐다.

가습기 제품·가습방식별 주요 품질 시험평가 결과 (사진=한국소비자원)

소음 수준은 37~62dB로 제품 간 편차가 컸다. 가열식 제품의 경우 물을 끓이는 과정에서 일시적으로 55dB 이상 소음이 발생해 수면 시 주의가 필요하다는 설명이다.

안전성 측면에서는 모든 제품이 감전보호, 절연내력, 전도 등 시험 항목에서 이상이 없었으나, 가열식 제품의 경우 99℃의 증기가 발생해 화상에 주의해야 한다고 소비자원은 강조했다.

또한 모든 제품이 주요 부품을 쉽게 분리해 세척할 수 있는 구조로 설계돼 있어, 위생 유지를 위해 주기적인 세척이 필수적이라고 덧붙였다.

한국소비자원 측은 "가습기 구입 시 사용 공간과 가습방식을 우선 고려하고, 가습량·유지비용·소음 등 주요 정보를 꼼꼼히 비교해 선택하는 것이 바람직하다"고 말했다.