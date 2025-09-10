'소형 식기세척기' 작동시간 제각각…전기요금 최대 2배 차이

소형 식기세척기가 제조사마다 작동 시간과 연간 전기 요금이 최대 두 배 차이가 나는 것으로 나타났다.

한국소비자원은 시중에 유통되는 소형 식기세척기 6개 제품의 품질과 경제성, 안전성 등을 시험 평가했다. 건조성능과 작동시간, 소음 발생량 등에서 차이가 났다.

식기에 오염물을 도포하고 2시간 이상 상온에 방치한 후 세척하는 시험 조건에서 6개 제품 모두 대부분의 오염이 제거되어 세척성능이 우수한 것으로 평가됐다.

소형 식기세척기 구매·선택가이드 (사진=한국소비자원)

건조성능은 열풍·송풍·자연 건조 등 건조방식에 따라 제품 간에 차이가 있었다. 열풍 방식을 채택한 쉐프본, 미닉스 등 3개 제품의 건조성능이 상대적으로 우수했다.

송풍 방식을 채택한 쿠쿠전자의 2개 제품과 추가적인 팬 건조 없이 자연 건조하는 방식인 삼성전자 제품은 식기에 일부 수분이 남아있어 건조 성능이 양호한 수준으로 평가됐다.

연간 전기요금은 제품 간 최대 1.9배(2만5천원~4만7천원) 차이가 있었다. 제품 용량(3·6인용) 보다 건조방식(열풍·송풍·자연 건조)에 따라 차이가 컸다.

3인용과 6인용 제품 모두 쿠쿠전자 제품의 연간 전기요금이 가장 저렴했다. 쿠쿠 6인용·3인용 제품은 각각 2만7천원, 2만5천원으로 나타났다. 반면 쉐프본 6인용·3인용 제품은 각각 4만7천원, 4만2천원이다.

건조 성능은 열풍과 송풍, 자연 건조 등 방식에 따라 차이가 났다. 표준코스 작동시간은 1시간 9분~2시간 32분 수준으로 제품 간 최대 1시간 23분 차이가 있었다.

식기세척기의 표준코스는 세척과 건조로 구성돼 있었다. 세척시간은 모든 제품이 1시간 내외로 유사했으나 건조방식에 따라 건조시간 차이가 발생했다.

표준코스로 세척 시 평균 소음은 삼성전자 제품이 53㏈(데시벨)로 가장 적어 상대적으로 우수했고, 나머지 5개 제품은 60㏈(데시벨) 이하로 양호한 수준이었다.

감전보호나 구조 등 안전성 항목은 전 제품이 이상 없었다. 쉐프본과 미닉스, 쿠쿠전자 등 4개 제품은 내장 물탱크 또는 외부 물통에서 흡입하는 방식으로 설계돼 급수관 연결 없이 무설치로도 사용이 가능했다.

소비자원 관계자는 "소형 식기세척기 구입 시 가구원 수와 평소 식기 사용량 등을 고려하여 적합한 용량을 결정하고, 세척성능·건조성능·소음·전기요금·가격 등을 꼼꼼히 비교한 후 제품을 선택해야 한다"고 당부했다.