"지초가 노인 근감소 완화에 특효"…식약처 첫 인정

국내 연구진이 개발한 진도 홍주 원료인 지초 추출물이 식품의약품안전처로부터 노화로 인한 근감소 완화 기능을 인정받아 국내 처음 개별인정형 건강기능식품 원료 인정서를 획득했다.

이 지초추출물은 한국식품연구원 식품기능연구본부 안지윤 노화연구단장 연구팀이 개발했다.

안 단장은 "나이가 들면 자연스럽게 근육량과 근력이 줄어드는 근감소증이 발생한다. 이는 대사질환 위험 증가, 신체활동 저하, 낙상 및 사망률 증가로 이어진다"며 "이를 해결할 방안으로 식품소재 기반 근육 노화 예방 기술개발을 추진해왔다"고 연구 배경에 대해 설명했다.

지초추출물 기능에 대해 설명도.(그림=한국식품연구원)

연구팀에 따르면 ‘지초추출물’은 비만성 근감소증, 근위축증 및 노화성 근감소증 모델에서 근력 및 근육량 증가 효과를 일관되게 보여줬다. 특히, 근육 단백질 분해 억제 기전을 통해 근감소를 완화하는 것으로 밝혀졌다.

지초추출물 효능과 기전은 크게 두가지다. 이를 섭취할 경우 프로티아즘에 의한 근육 단백질 분해 억제 효과와 단백질 생성에 관여하는 MTOR(라파마이신 표적 단백질) 활성이 증가하는 것.

안 단장은 "이 기술은 지난 2021년 데이젠에 이전돼 농림부 사업으로 인체 시험을 거쳤고, 표준화도 완료했다"며 "노화와 관련해 개별인정형 건강기능식품 원료로 인정받은 경우는 유일하다"고 부연 설명했다.

건강기능식품에 대한 식품의약품안전처 인정은 고시형과 개별인정형으로 나뉜다. 고시형은 비타민류 같이 일반적인 경우로 누구나 쉽게 이용 가능하다. 반면 개별언정형은 업체만 쓸 수있다.

안 단장은 "건강기능식품에서 개벌인정형의 경우 국내에 462건의 케이스가 있고, 근육관련해서는 7건만 받았다"며 "근육 가운데 노화 관련 근감소로는 이 건이 국내 유일하다"고 덧붙였다.

데이젠이 인체 시험 결과 평균 연령 66세 전후 장년층에게 12주간 지초 추출물(1g/일)을 섭취시킨 결과, 대조군 대비 대퇴사두근력과 근력이 통계적으로 유의하게 개선되는 효과를 확인했다.

데이젠은 안정적인 원료 공급을 위해 국내산 지초 재배단지 조성 및 품종 표준화 관리체계를 구축하고, 제품 다각화 및 원료 공급 사업을 본격 추진할 계획이다.