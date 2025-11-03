다나와, 34인치 모니터·인텔 프로세서 추첨판매 진행

1천원 결제 응모자 대상 추첨 후 한 명씩 제품 증정

커넥트웨이브 가격비교서비스 다나와가 3일부터 14일까지 2주간 인텔 코어 울트라7 프로세서와 앱코 34인치 모니터 특가 추첨판매를 진행한다.

행사 기간 중 스마트폰용 다나와 앱으로 '다나와 래플' 게시판에 접속 후 응모 비용 1천원을 결제하면 자동 응모된다.

다나와가 3일부터 14일까지 2주간 인텔 프로세서와 앱코 34인치 모니터 특가 추첨판매를 진행한다. (사진=다나와)

3일부터 7일까지 응모자 중 한 명을 추첨해 앱코 34인치 UWQHD(3440×1440) 해상도 모니터(시가 31만원 상당)를 제공한다.

10일부터 14일 응모자 중 한 명에게는 인텔 코어 울트라7 265K(애로우레이크) 프로세서(시가 48만원 상당)를 제공한다.

당첨 결과는 11일과 18일 다나와 당첨자 발표 게시판에서 확인할 수 있다. 낙첨자 결제 금액은 자동 환불된다.

각 회차당 5일 모두 응모자 중 추첨으로 10명에게 편의점 상품권을 추가 증정한다.

행사 관련 상세 내용은 다나와 앱 설치 후 검색창에 '다나와래플'을 입력하거나 다나와 래플 게시판에서 확인할 수 있다.

권봉석 기자bskwon@zdnet.co.kr
