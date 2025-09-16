다나와, 17일 숭실대서 '아카데미 페스티벌' 진행

커넥트웨이브 가격비교서비스 다나와는 17일 서울 동작구 숭실대 캠퍼스에서 '2025 인텔&다나와 아카데미 페스티벌'을 진행한다고 밝혔다.

행사 당일 오전 11시부터 오후 5시까지 숭실대학교 중앙광장에서 인텔을 포함해 글로벌 PC·IT 업체가 총 15곳 참여해 각종 신제품 체험존을 운영한다.

다나와가 오는 17일 서울 숭실대 캠퍼스에서 아카데미 페스티벌 행사를 진행한다. (사진=다나와)

노트북, 그래픽카드, SSD, 전원공급장치, PC 케이스, 주변기기, 디지털 카메라 등 학생들이 일상생활에서 접하는 주요 IT 제품이 전시된다.

주요 제조사는 현장 참가자 대상으로 스탬프 빙고, 행운권 추첨 등 이벤트를 진행한다. 온라인 행사는 다나와 웹사이트에서 오는 30일까지 진행된다.

다나와 관계자는 "아카데미 페스티벌은 학생들이 최신 IT 기기를 직접 체험하며 업계의 흐름을 이해할 수 있는 의미있는 행사로 앞으로도 인텔과 함께 체험형 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 밝혔다.