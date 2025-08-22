한미마이크로닉스-샵다나와, 무상 방문 출장 서비스 개시

한미마이크로닉스가 샵다나와와 함께 PC 케이스 무상보증기간 중 1회 무상 방문 출장 서비스를 시작했다.

무상 방문 서비스는 커넥트웨이브 직영 PC 전문 쇼핑 서비스 '샵다나와'에서 한미마이크로닉스가 직접 생산하는 PC 케이스 단품과 이를 포함한 완제 PC 구매시 적용된다.

문제 발생시 온라인 접수 이후 유선 기술 상담, 엔지니어 배정, 방문 출장 및 점검/진단, 서비스 만족도 확인 순으로 서비스가 진행된다.

한미마이크로닉스가 샵다나와와 함께 PC 케이스 무상보증기간 중 1회 무상 방문 출장 서비스를 시작했다.

협력사 리더스텍의 전문 엔지니어가 직접 방문해 PC 이용 중 발생하는 지속적인 문제나 작동 불가능 등 문제에 대해 진단한다. 현장에서 수리 가능한 항목은 무상 수리를 진행한다. 추가 비용이 필요할 경우 진행 여부는 신청자 선택에 따라 진행된다.

무상 방문 출장 서비스는 무상보증기간 1년간 1회에 한하며 도서·산간 등 방문이 어려운 지역은 택배 서비스로 대체되고 택배비도 무상 지원된다.

관련기사

한미마이크로닉스 관계자는 "고객들이 보다 신속하고 정확한 A/S를 경험할 수 있는 무상 출장 서비스를 시작으로 사용자 만족도를 높이기 위한 다양한 방안을 마련할 것"이라고 밝혔다.

서비스 세부 조건과 대상 제품은 한미마이크로닉스/샵다나와 공식 홈페이지에서 확인 가능하다. 서비스 접수는 대표번호를 통해 가능하다.