한미마이크로닉스, ML-420 BTF 블랙 리뉴얼 제품 출시

한미마이크로닉스가 13일 BTF 방식 빅타워 데스크톱PC 케이스 'ML-420 BTF 블랙' 리뉴얼 제품을 출시했다.

ML-420 BTF 블랙은 지난 해 1월 출시 제품이며 좌측면에 강화유리를 적용해 내부에 설치된 RGB LED와 일체형 수랭식 냉각장치 LCD 패널을 감상할 수 있다.

올해 출시 리뉴얼 제품은 피에트 몬드리안의 작품에서 모티브를 얻어 전면 패널 각 면마다 다른 농도 색상을 입혔다.

ML-420 BTF 블랙 리뉴얼 제품. (사진=한미마이크로닉스)

420mm 규격 일체형 수랭식 냉각장치를 케이스 상단과 측면에 각각 1개씩 최대 2개 배치할 수 있다. 기본 제공 냉각팬은 aRGB 대신 전면 패널 디자인과 색감의 통일성을 해치지 않는 140mm 규격 블랙 색상 4개로 변경됐다.

각종 전원 커넥터를 메인보드 뒤로 배치할 수 있는 BTF 규격을 지원해 각종 케이블을 후면 선정리 공간에 수납할 수 있다. 그래픽카드는 최대 455mm 길이를 지원하며 2.5인치 SSD는 최대 7개, 3.5인치 하드디스크 드라이브는 최대 3개 장착 가능하다.

케이스 상단에 USB-C(USB 3.2 Gen.2) 1개, USB-A 2개 등 총 3개 USB 단자를 내장해 외부 장치를 연결할 수 있다. 이외 기능이나 성능은 기존 출시 제품과 같다.

가격은 14만 5천원(한미마이크로닉스 공식몰 기준).