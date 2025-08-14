한미마이크로닉스, 'EZDIY-FAB' SSD 냉각팬 출시

한미마이크로닉스가 14일 글로벌 PC 주변기기 브랜드 'EZFAB-DIY' 신제품을 국내 출시했다.

실드 M.2 SSD 히트싱크 냉각팬은 NVMe SSD 냉각을 위한 데스크톱 PC용 제품이다. 단면/양면형 SSD와 모두 호환되며 구동축에 볼 베어링을 적용한 20mm 냉각팬을 이용해 SSD 표면 온도를 최저 5도, 최대 30도까지 낮춘다.

실드 M.2 SSD 히트싱크 냉각팬 aRGB 모델. (사진=한미마이크로닉스)

실드 90도 12V-2x6 연장 슬리빙 케이블은 전원공급장치와 그래픽카드를 연결해 필요한 전력을 공급하는 케이블이다. 최대 600W 전력을 안정적으로 공급할 수 있도록 16AWG 케이블을 적용했다.

실드 90도 12V-2x6 연장 슬리빙 케이블. (사진=한미마이크로닉스)

실드 M.2 SSD 히트싱크 냉각팬은 aRGB를 내장한 블랙/화이트, RGB가 없는 블랙/화이트 등 총 4종으로 출시된다. 가격은 aRGB 버전이 3만 1천900원, 기본 버전이 2만 9천900원.

실드 90도 12V-2x6 연장 슬리빙 케이블은 그래픽카드 고정용 버클(돌기) 위치에 따라 스탠더드(STD), 리버스(RVS) 등 두 개 형태로 공급된다. 색상은 화이트/블랙 두 종류이며 가격은 2만 4천900원으로 모두 같다(한미마이크로닉스 브랜드스토어 기준).