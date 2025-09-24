다나와 "추석 앞두고 명절·여행 관련 수요 증가"

오는 10월 3일부터 1주일 가까이 이어지는 올해 추석 연휴를 앞두고 소비 패턴이 명절 준비와 여행 준비 등으로 양분화 되는 양상을 보이고 있다.

커넥트웨이브 가격비교서비스 다나와는 24일 "지난 1주간(9월 15-21일) 명절과 여행 관련 수요 증가로 전체 온라인 거래액이 전주(9월 8-14일) 대비 6.4% 늘어났다"고 밝혔다.

추석연휴를 앞두고 명절 관련 상품과 여행 관련 제품 거래액에 동반 상승했다. (그림=코파일럿 AI 생성)

다나와에 따르면 식품 카테고리는 전주 대비 28% 성장하며 가장 높은 증가율을 보였다.

이는 명절 요리와 건강 선물 수요가 동시에 반영된 결과로 오일·식용유(148%↑), 가공식품 선물세트(140%↑), 홍삼·인삼(82%↑) 등이 크게 상승했다.

또 주방가전(16%↑) 전기레인지(53%↑), 압력밥솥(27%↑), 식기세척기(16%↑) 등도 수요가 증가했다. 선물용품 카테고리 역시 강세를 보였다.

추석 전 온라인 쇼핑 동향. (자료=다나와)

패션잡화는 23% 성장했으며, 벨트(343%↑)는 실속형 선물로, 순금·순은 제품(144%↑)은 프리미엄 선물로 인기를 끌었다.

10월 3일부터 1주일 이상 이어지는 긴 연휴로 해외 여행을 준비하는 소비자도 늘어났다. 캐리어 거래액은 전주 대비 28% 증가했고, 남성 구두(62%↑), 수영복(10%↑) 등 외출·여행 관련 품목도 수요가 확대됐다.

추석 특수와 별개로 디지털 기기는 꾸준한 성장세를 이어갔다. PC 주요 부품(13%↑), 태블릿·휴대폰(12%↑), 사운드바(45%↑) 등이 안정적인 수요를 보였다.

다나와 관계자는 "올해 추석은 명절 요리와 선물 준비로 분주한 가정과, 긴 연휴를 여행 기회로 삼는 소비자가 동시에 늘어나며 소비 양상이 양분되고 있다"고 설명했다.