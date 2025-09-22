"추석 선물 특가 판매"…SKT 티딜, 특별 기획전 운영

SK텔레콤은 다가오는 추석 명절을 맞아 AI 큐레이션 커머스 플랫폼 ‘티딜’에서 다음달 9일까지 ‘추석 특집관’을 운영한다고 22일 밝혔다.

티딜은 AI 분석을 통해 가입자에게 문자로 맞춤형 상품을 추천하는 SK텔레콤 가입자 전용 AI 기반 커머스 플랫폼이다. 선물하기 기능을 통해 타 통신사 가입자에게도 전달 가능하다.

상품 추천은 ▲구매 이력 ▲서비스 이용 패턴 ▲연령·성별 등 다양한 가입자 정보를 토대로 AI가 가입자별 예상 선호도를 분석해 이뤄진다.

이번 ’추석 특집관’은 예년 대비 연휴 기간이 길다는 점을 감안, 선물·음식에 더해 여행·숙박 관련 상품을 대폭 확대했다.

특히 ‘카테고리별 인기상품’ 탭에서는 가입자 선호도를 분석해 엄선한 제품을 카테고리별로 분류했다. 가입자들이 희망하는 선물 품목을 보다 편리하게 찾을 수 있으며, ‘가격대별 선물세트’ 탭에서는 예산에 맞춰 선물을 쉽게 고를 수 있다.

티딜은 행사 기간 중 매일 오전 10시, 선호도가 높은 인기상품 3종을 온라인 최저가로 한정수량 판매하는 ‘원데이 특가’도 선보인다. 상품 구성은 매일 달라진다.

SK텔레콤은 ‘원데이 특가’를 통해 안마의자, 한우 선물세트 등 다양한 상품에 대해 큰 폭의 할인을 제공할 예정이다.

또한 10월 9일까지 이어지는 행사 기간에 참여형 이벤트도 마련했다.

가입자들은 토스페이로 결제 시 구매 금액에 따라 최대 5천원(7만원 이상 구매 시)의 즉시 할인을 받을 수 있다. 특히 토스페이를 처음 이용하는 가입자는 구매 금액과 관계없이 2천원 적립받을 수 있다. 이는 기존 할인과 중복 적용된다.

10월 12일까지 진행되는 출석체크 이벤트는 출석 시 매일 포인트(최소 50포인트, 최대 200포인트)가 지급된다. 매주 월요일부터 일요일까지 7일 연속으로 출석한 가입자는 이벤트 상품 2종 전용 14% 할인쿠폰(최대 1만원까지 할인)을 추가로 받을 수 있다.

이와 함께 ‘공유하기 더블적립 이벤트’도 진행된다. 추석 기간 동안 공유된 상품 링크를 통해 구매 시, 구매자에게 제공하는 적립률이 기존 1%에서 2%로 확대된다.

관련기사

‘추석 특집관’은 알림 문자 속 링크는 물론, 티딜 앱과 PC 웹페이지, T월드·T멤버십 내 이벤트 배너를 통해서도 확인할 수 있다.

윤현상 SK텔레콤 AI사업운영본부장은 “이번 추석 명절을 맞이해 기획전과 이벤트를 준비했다”며 “신뢰할 수 있는 상품과 차별화된 혜택으로 가입자 만족도를 높이고, 중소상공인과 소비자 모두를 위한 건전한 유통 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.