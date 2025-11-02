"수능 D-10”…이마트, 수능 대박 기원 할인행사 진행

이마트는 오는 3일부터 12일까지 열흘간 수능 대박을 기원하며 초콜릿·캔디류부터 수능 당일 꼭 필요한 보온 도시락, 손목시계, 핫팩 등 대대적인 할인행사를 선보인다고 2일 밝혔다.

먼저 롯데웰푸드, 해태, 오리온 등 10개 브랜드의 초콜릿·캔디·젤리류를 2만원 이상 구매 시, 5천원 상품권 증정 이벤트를 준비했다. 각 브랜드간 금액 합산이 가능하며 대표 상품으로는 ‘오리온 닥터유 에너지바 미니·단백질바 미니’, ‘린트 린도르 하트’ 등이 있다.

수능 응원용 선물로 인기가 많은 ‘페레로로쉐 콜렉션 T9’을 신세계포인트 적립 시 50% 할인한다. 이마트와 SSG닷컴 이마트몰에서 단독으로 선보이는 ‘롯데 찰떡파이 호박엿맛’과 ‘해태 메가 홈런볼 초코’는 각 3천840원, 7천980원이다.

수능 대박 기원 할인 행사. (제공=이마트)

수능 당일 점심식사를 위해 꼭 필요한 보온도시락, 보온병 등도 최대 50% 할인한다.

이마트에서만 운영하는 단독 모델인 ‘락앤락 수능 기획 텀블러 6종’은 기존 모델 대비 30% 이상 저렴하게 기획해 1만1천900원부터 1만5천900원까지 다양한 용량별 선택이 가능하다. ‘써모스 보온·보냉 품목’은 신세계 포인트 적립 시 최대 50% 할인한다.

시험장 준비물인 아날로그 시계 ‘수능합격 손목시계’를 정상가에서 20% 할인해 1만원대로 선보이고, 컴퓨터용 사인펜, 수정테이프, 연필, 샤프심 등 다양한 수능 필수품 문구류도 판매한다.

이에 더해 시험장 내부 보온을 위한 ‘산리오 논슬립 메모리폼 방석 4종’과 ‘산리오 무릎담요 3종’도 각 2천원 할인하며 쌀쌀한 날씨를 대비해 ‘하루온 손난로 핫팩’, ‘화롯불 대형 손난로 핫팩’, ‘불곰백 손난로 특대형’등 핫팩 전품목을 신세계포인트 적립 시 30% 할인 판매한다.

이마트24는 수능이 있는 11월 한달 간 약콩두유빵으로 행운과 응원의 메시지를 전할 수 있도록 서울대학교 기술지주자회사 밥스누와 협업해 출시한 ‘약콩두유 빵 시리즈’ 6종(행운의약콩쿠키선물세트 제외)을 대상으로 2개 이상 구매 시 30% 할인 혜택을 제공한다.

한편, 11월 11일 빼빼로 데이 맞이 과자 할인도 다채롭다.

관련기사

오는 3일부터 열흘간 롯데 빼빼로 21종을 대상으로 3만원 이상 결제 시 5천원 상품권을 증정하며, 대표 품목으로 빼빼로 4봉이 들어있는 ‘롯데 빼빼로 4종 (오리지널/아몬드/화이트 쿠키/크런키)’을 행사카드 전액 결제 시 30% 할인한다. 같은 기간 해태 포키 20종 또한 2만 5천원 이상 결제 시 5천원 상품권을 증정한다.

정우진 이마트 마케팅 담당은 “수능은 수험생들이 오랫동안 준비한 중요한 일정인 만큼 응원의 마음을 담아 할인행사를 준비했다”며 “앞으로도 고객이 원하는 방향으로 시즌에 맞는 우수한 상품을 제안할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.