"수능 응원해요"…이마트24, 밥스누 약콩두유빵 4종 추가 출시

이마트24는 서울대학교 기술지주자회사 ‘밥스누’와 협업한 ‘약콩두유빵 시리즈’ 4종을 추가로 선보인다고 28일 밝혔다.

약콩두유빵 출시 이후(10월 14~23일) 디저트 매출은 전월 동기 대비 123% 증가했다. 디저트상품 카테고리에서 약콩두유빵 3종이 나란히 1~3위를 차지했다.

이번 2차 라인업 상품은 ▲쿠키입은쿠림빵 ▲카스테라이불빵 ▲약콩크림단팥빵3입 ▲행운의약콩쿠키선물세트 등 4종이다.

서울대 밥스누 약콩두유빵 시리즈 7종. (제공=이마트24)

앞서 선보였던 약콩두유빵 시리즈 3종(약콩크림빵, 약콩크림카스테라, 카라멜약콩크림롤)이 서울대의 연구 성과물인 ‘약콩두유’ 원료를 넣은 크림을 활용한 기본형 시리즈였다면, 이번 상품은 약콩두유크림을 좀 더 색다르게 즐길 수 있도록 다양한 식감과 조합으로 만든 상품이다.

이번 상품 중 ‘행운의약콩쿠키선물세트’는 행운을 상징하는 네잎클로버 모양의 쿠키와 행운부적 6종이 모두 동봉됐다. 앞서 선보인 약콩두유빵 3종을 포함해 총 6종에는 6가지 종류의 행운부적 스티커 1개가 랜덤으로 동봉됐다.

이마트24는 수능이 있는 11월 한달 간 약콩두유빵으로 행운과 응원의 메시지를 전할 수 있도록 약콩두유빵 시리즈 6종(행운의약콩쿠키선물세트 제외)을 대상으로 2개 이상 구매 시 30% 할인한다. 행사카드로 결제 시 추가 30% 할인 혜택까지 제공한다.

다음 달 14일까지 약콩두유빵 시리즈 총 7종을 대상으로, 모바일 앱 스탬프를 적립 시 추첨을 통해 300명에게 ‘두유크림빵 스트레스볼’ 굿즈도 선물로 제공한다.

이호섭 이마트24 베이커리팀 MD는 “이번 약콩두유빵 시리즈는 약콩두유를 활용해 맛과 영양은 물론이고, 수능을 앞둔 수험생을 향한 따뜻한 응원의 마음을 담은 상품이다”며 “밥스누 약콩두유를 활용한 7가지의 다양한 베이커리 상품을 즐겨 보길 바란다”고 말했다.