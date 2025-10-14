서울대 약콩두유, 빵으로 나왔다…이마트24, 약콩두유빵 3종 출시

약콩두유 최대 9.96% 함유한 크림…연내 2차 라인업 선보일 예정

이마트24는 서울대학교 기술지주자회사 밥스누와 협업해 ‘약콩두유빵 시리즈’ 3종을 출시한다고 14일 밝혔다.

밥스누는 서울대가 보유한 특허 등 기술을 출자해 독자적 신규 회사 설립, 외부 기업과 합작, 우수기업 지분 투자 형태로 기술을 사업화 하는 기업이다. 밥누스가 지난 2015년 선보인 약콩두유는 100% 국산 약콩을 껍질째 갈아 넣어 식물성단백질, 식이섬유, 폴리페놀 등 약콩의 영양성분을 그대로 담은 것이 특징이다.

이번 상품은 ▲약콩크림빵 ▲카라멜 약콩크림롤 ▲약콩크림 카스테라 등으로 서울대 밥스누의 연구 성과물인 ‘약콩두유’ 원료를 넣은 크림을 사용했으며 약콩두유 함량을 최대 9.96%로 높였다. 일반 우유크림빵에 들어가는 우유 함량보다 높다. 상품의 핵심인 크림을 만들기 위해 약 6개월간의 개발 기간과 테이스팅을 거쳤다.

서울대 밥스누 약콩두유빵 시리즈 3종. (제공=이마트24)

이마트24는 상품 출시를 기념해, 오는 15일부터 31일까지 카카오 고객들에게 약콩두유 빵 3종 구입 시 사용할 수 있는 500원 할인쿠폰을 제공한다. 약콩두유 빵 3종을 모두 구입 시 추가로 카카오페이포인트 1천원을 제공한다.

이마트24는 약콩두유빵 3종을 시작으로 올해 안에 2차 라인업을 추가 선보이며, 약콩두유 빵 시리즈를 확대할 계획이다.

이호섭 이마트24 베이커리팀 MD는 “앞으로도 차별화된 원료와 콘셉트를 담은 상품을 지속 선보여 편의점에서 색다른 베이커리 경험을 즐길 수 있도록 하겠다”고 말했다.

