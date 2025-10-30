엑시노스 칩 기반 갤럭시S26, 확 달라질까

삼성전자의 차세대 플래그십 스마트폰 갤럭시S26 시리즈에 탑재될 것으로 전망되는 엑시노스 2600 칩의 성능 테스트 결과가 최근 공개됐다고 IT매체 폰아레나가 29일(현지시간) 보도했다.

지난 주 공개된 엑시노스 2600 칩의 벤치마크 성능 점수는 싱글코어 3,309점, 멀티코어 11,256점으로 애플 A19 프로와 퀄컴 스냅드래곤 8 엘리트 칩보다 더 강력한 성능을 보여 주목을 받았다.

갤럭시S26 시리즈 렌더링 (출처=스마트프릭스)

이날 벤치마크 성능 사이트 긱벤치에 등장한 엑시노스 2600칩의 점수는 싱글코어 3,455점, 멀티코어 11,621점으로 지난 주보다 더 올라갔다. 경쟁사 제품인 퀄컴 스냅드래곤 칩의 점수는 2,865점과 9,487점, 애플 A19 프로 칩의 경우 3,753점, 9,702점이다.

긱벤치에서 포착된 엑시노스 2600 칩 테스트 결과

이 점수를 보면 삼성전자가 엑시노스 2600 칩을 최적화해 더 빠른 성능을 구현한 것으로 보인다. 수치 비교에서는 삼성 칩이 경쟁사들을 압도하며 엑시노스 기반 갤럭시S26은 스냅드래곤 기반 모델보다 더 우수할 것으로 예상된다고 폰아레나는 전했다.

단, 벤치마크 점수는 제품의 전반적인 성능을 가늠하는 지표지만 실제 사용 환경에서의 성능과는 차이가 있을 수 있다.

엑시노스 칩이 벤치마크에서 보여준 향상된 칩 성능 과 과거 불거졌던 배터리 효율과 과열 문제를 개선했다면 엑시노스 칩 기반 갤럭시S26 모델이 환영 받을 수 있을 것이라고 해당 매체는 전했다.