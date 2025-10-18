"갤럭시S26 프로, 카메라 사양은 전작과 동일"

삼성전자가 내년 초 출시할 예정인 갤럭시S26 프로 모델의 카메라 사양이 공개됐다고 IT매체 샘모바일이 최근 보도했다.

IT 팁스터 @erenylmaz075는 삼성 원UI 8.5에서 갤럭시S26 프로(모델명 SM-S942B)의 카메라 사양 정보를 확인했다고 밝혔다.

삼성 갤럭시S26 프로 렌더링 (출처=안드로이드헤드라인/온리크스)

그는 갤S26 프로의 기본 광각 카메라는 5천만 화소의 아이소셀 S5KGN3, 망원 카메라는 1천만 화소 아이소셀 S5K3K1, 초광각 카메라는 1천200만 화소 소니 IMX564 센서로 구성된 트리플 카메라를 갖출 것이라고 밝혔다. 전면 카메라는 아이소셀 S5K3LU 센서를 탑재할 예정이다. 이 사양은 이전 모델인 갤럭시 S25와 동일하다.

또 원UI 8.5에는 갤럭시S26 프로에 엑시노스 2600 칩과 4천300mAh 배터리가 탑재될 것이라는 정보도 포함돼 있다고 해당 매체는 전했다.

삼성 원UI 8.5는 갤럭시 S26 라인업 전체에 기본 탑재돼 출시될 예정이다.

갤럭시S26 시리즈는 내년 초 출시될 예정이다. 내년 갤럭시S26 시리즈는 기본 모델의 명칭이 ‘프로’ 모델로 바뀌고 플러스 모델 대신 새롭게 슬림형 모델인 엣지 모델이 포함될 것이라는 전망이 나왔다.

하지만, 최근 국내 매체 보도에 따르면, 삼성은 최근 엣지 프로젝트를 중단하고 대신 기존대로 플러스 모델을 투입하기로 결정한 것으로 알려졌다.