갤럭시S26 울트라, 카메라·무선충전 달라진다"

삼성전자가 내년 초 출시할 예정인 갤럭시S26 울트라의 케이스 사진이 유출됐다고 IT매체 폰아레나가 24일(현지시간) 보도했다.

이번에 공개된 사진은 미국 스마트폰 케이스·액세서리 브랜드인 ‘씬본(Thinborne)’이 자사 웹 사이트를 통해 공개한 갤럭시S26 울트라 전용 케이스다. 이를 통해 후면 카메라 디자인 변화와 Qi2 무선 충전 지원 여부 등을 엿볼 수 있다.

삼성 갤럭시S26 울트라의 케이스 사진이 공개됐다. (사진=씬본 웹사이트)

사진을 보면 후면에 세로 배열의 트리플 카메라가 커다란 알약 모양의 아일랜드 안에 자리 잡은 것이 특징이다. 이는 작지만 눈에 띄는 디자인 변화다.

기기 본체는 이전보다 조금 더 얇아질 가능성이 있다. 하지만 대형 카메라 렌즈는 공간이 필요하기 때문에 극적으로 슬림해지지는 앓을 것으로 보인다. 돌출된 카메라 모듈과 카메라 아일랜드 디자인으로 인해 전작보다 크게 얇다고 느껴지지는 않을 것이라고 폰아레나는 전했다.

사진=씬본

또 다른 특징은 Qi2·맥세이프 방식의 무선 충전 기능이다. 케이스 사진에는 기기 중앙에 정렬된 자석 링이 있어 충전 방향, 속도 및 액세서리 호환성을 향상시킬 것으로 기대된다.

사진=씬본

이전 갤S25 울트라의 경우 Qi2 지원이라고 알려졌으나, 내장 자석이 빠져 있어 완전한 호환은 불가능했다. 삼성이 이를 어떻게 해결할 지는 아직 공개하지 않았고, 일부 소문에는 새로 디자인된 S펜과 관련이 있을 가능성도 제기되고 있다. 때문에 Qi2 충전이 완전히 지원될지 여부는 아직 불확실하다.

그 동안 나온 소문에 따르면, 갤S26 울트라는 더 밝고 에너지 효율적인 디스플레이를 탑재하고 배터리 수명은 기존 5천mAh를 유지할 것으로 전망된다.

카메라의 경우 망원 렌즈는 5천 만 화소 센서로 이전과 동일하나, 메인 렌즈는 2억 화소급이나 더 큰 1/1.1인치 소니 센서가 적용될 것이라는 전망이 나온 상태다. 또, 삼성이 플래그십 라인에 가변 조리개 센서를 다시 도입할 것이라는 소문도 나오고 있다.

관련기사

케이스 제조업체들이 벌써부터 갤럭시S26 울트라 케이스를 공개하고 있다는 것은 제품 출시가 다가오고 있음을 가리킨다. 일부에서는 삼성이 내년 3월로 갤럭시S26 시리즈의 출시를 연기했다는 소문이 돌고 있다.

폰아레나는 케이스 제조사들이 제품을 발 빠르게 준비 중인 점을 고려하면, 여전히 1월 출시 가능성은 남아 있다고 평했다.