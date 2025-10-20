"갤럭시S26 출시 미뤄질수도"…사실일까

삼성전자의 차세대 스마트폰 갤럭시S26 시리즈 출시가 약 2개월 가량 연기될 가능성이 있다고 폰아레나, 샘모바일 등 외신들이 최근 보도했다.

이 같은 소식은 그리스의 모바일 전문 블로그 테크매니아스(Techmaniacs) 보도를 통해 처음 알려졌다. 매체에 따르면, 삼성전자는 내년 3월 갤럭시S26 시리즈를 출시할 전망이다.

삼성은 그 동안 매년 1월경 언팩 행사를 열고 갤럭시 새 모델을 공개해 왔다.

삼성 갤럭시S26 울트라 렌더링 (출처=온리크스/안드로이드헤드라인)

샘모바일은 이는 갤럭시S26 시리즈 개발 후반기에 적용된 변경 사항 때문으로 추정된다고 전했다. 당초 삼성은 갤럭시S26 프로, 갤럭시S26 엣지, 갤럭시 S26 울트라를 출시할 계획이었으나, 갤럭시S25 엣지의 예상보다 저조한 판매량으로 인해 갤럭시S26 엣지 출시를 취소하고 갤럭시S26 플러스에 집중하기로 결정한 것으로 알려졌다.

보도에 따르면, 갤럭시S26 울트라 개발은 예정대로 마무리됐으나, 갤럭시S26과 S26플러스는 아직 완료되지 않은 상태다.

다만 외신들은 해당 보도를 최초로 전한 테크매니아스가 과거 삼성 제품 관련 예측에서 높은 정확도를 보이지 않았다는 점을 들어, 이번 소식의 신빙성은 좀더 지켜볼 필요가 있다고 평했다.