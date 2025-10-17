갤럭시S26 울트라 후면 카메라, 자세히 봤더니…"갤Z폴드7 닮았네"

삼성전작 내년에 선보일 플래그십 스마트폰 ‘갤럭시S26 울트라’ 후면 디자인을 보여주는 사진이 공개됐다고 IT매체 폰아레나가 16일(현지시간) 보도했다.

공개된 사진은 IT팁스터 @TarunVats가 케이스 제조사를 통해 확보해 공개한 것으로, 갤S26 울트라의 뒷면과 카메라 디자인을 보여준다.

갤럭시S26 울트라로 추정되는 제품 사진이 공개됐다. (사진=엑스 @tarunvats33)

갤럭시S26 울트라는 평평한 측면에 둥근 모서리를 가지고 있으며, 3개의 후면 카메라는 분리된 카메라 아일랜드 위에 위치한다. 기기 우측에는 전원 버튼과 볼륨 조절 버튼이 있다.

얼마전 공개된 갤럭시 S26 울트라’ 모형 (출처=아이스유니버스 엑스)

이 카메라 디자인은 과거 갤럭시S25 엣지와 갤럭시Z 폴드 7에도 적용된 바 있다. 폰아레나는 삼성이 갤럭시S26 울트라의 디자인을 자사 최신 제품들과 통일감 있게 구성하려는 의도가 있는 것으로 분석했다.

반면 애플은 아이폰17 시리즈에서 다른 방식을 택했다. 아이폰17 표준 모델에는 카메라 두 대만 탑재된 카메라 모듈을 갖췄고, 프로 모델은 큰 사각형 카메라 모듈, 슬림형 아이폰 에어에는 가로로 긴 카메라 모듈을 채택했다.

구글의 경우, 폴더블폰을 제외한 픽셀 시리즈에 유사한 카메라 모듈 디자인을 적용하고 있다.