KT, 접속기록 전수조사...총 20개 불법 기지국 확인

KT가 불법 초소형 기지국 ID 16개를 추가로 발견, 총 20개의 불법 펨토셀을 확인했다고 밝혔다.

17일 KT에 따르면 지난해 8월1일부터 지난 9월10일까지 이뤄진 모든 접속 기록을 전수 조사한 결과 이같이 확인됐다.

조사 대상은 이 기간 이뤄진 모든 통신과금대행 결제내역 약 1억5천만 건이다. 소액결제 8천400만 건과 DCB 결제 6천300만 건이 모두 포함됐으며 ARS 뿐만 아니라 SMS, PASS 인증을 통해 일어난 결제까지 전체를 망라했다.

또 전체 휴대폰과 기지국 간 4조300억 건에 달하는 접속 기록을 전수 조사해 불법 펨토셀을 탐지한 뒤 불법 펨토셀 ID 접속 이력과 전체 결제 데이터를 교차 검증하는 방식으로 분석을 진행했다.

그 결과 불법 펨토셀 ID는 총 20개로 확인됐고, 해당 펨토셀 ID 접속 이력이 있는 고객 수는 추가로 2천200여 명이 파악돼 총 2만2천200여 명으로 집계됐다.

추가로 확인된 불법 펨토셀 ID 16개 중에서는 1개의 ID에서만 무단 소액결제 의심 건이 발생한 것으로 확인됐다.

이에 무단 소액결제 피해 고객은 기존 362명에서 6명이 추가된 368명으로 확인됐으며, 해당 고객 6명의 소액결제 피해액은 총 319만 원이다.

PASS 인증 및 DCB 결제에서는 이상 결제가 발생하지 않은 것으로 분석됐다. 무단 소액결제가 최초로 발생한 시점은 당초 확인 내용과 동일하게 2025년 8월5일이며, KT가 비정상적인 소액결제 시도를 차단한 9월5일 이후 새로운 피해는 발생하지 않은 것도 다시 확인했다.

KT는 이번 조사 결과를 개인정보보호위원회 등 관계 기관에 보완 신고를 마쳤다.