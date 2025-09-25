KT 무단결제 중국국적 용의자 2명 검찰 송치

KT 무단 결제 사건과 관련된 중국 국적의 용의자 2명이 25일 검찰 수사를 받게 된다.

경기남부경찰청 사이버수사과는 정보통신망법 위반과 컴퓨터 등 사용 사기 혐의로 관련 용의자를 구속 송치했다.

경찰은 이날 오후 1시께 경기 수원영통경찰서 유치된 이들을 수원지검 안산지청으로 이송했다.

용의자 중 한 명은 지난 8월5일부터 9월5일까지 불법 기지국 장비를 차에 싣고 수도권 일대를 돌아다니며 KT 가입자의 휴대전화 결제를 무단으로 탈취, 교통카등 충전과 상품권 등으로 사용한 혐의를 받고 있다.

다른 한 명은 결제가 이뤄진 약 2억원의 금액을 현금화한 혐의다. 이 가운데 1천만원은 범행 대가로 챙긴 것이 드러났다.