김영섭 KT "사태 해결에 최선...펨토셀 관리 부실"

김영섭 KT 대표는 “우선 이 사태 해결에 최선을 다해야 한다”고 밝혔다.

김 대표는 24일 국회서 열린 해킹 사태 청문에 증인으로 출석해 침해사고에 따른 사퇴를 촉구하는 의원들의 질의에 이같이 답했다.

사고 원인으로 꼽히는 초소형 기지국 펨토셀에 대해 “관리가 부실했고, 사고 이후에 (신규 기지국이) 망에 붙지 못하도록 조치했다”고 말했다.

김 대표는 또 “소액결제와 관련해 예기치 못한 사고를 저질러서 고객뿐만 아니라 전 국민을 불안하게 하고 걱정과 심려를 끼쳐드려 정말 죄송하다”고 했다.

늑장 대응 지적에 대해서는 “침해가 아니라 스미싱으로 판단했다”며 “축소와 은폐라고 생각하실 수 있지만 저희가 업무를 처리하느라 분량이 많고 시간이 많이 걸렸다”고 설명했다.