"갤럭시버즈4, 기둥 모양 바뀐다"

삼성전자의 차세대 무선 이어폰 ‘갤럭시 버즈4’의 디자인이 바뀔 것이라는 전망이 나왔다.
IT매체 안드로이드오쏘리티는 삼성 원UI 8.5 펌웨어에서 갤럭시 버즈4로 추정되는 아이콘을 발견해 최근 보도했다.
파일 명 ‘list_ic_earbuds_buds4’으로 저장된 파일으로 볼 때 ‘버즈4’의 이미지인 것으로 유추할 수 있다. 공개된 이미지에 따르면, 전작 버즈3의 기둥 디자인은 그대로 유지되나 직선을 강조한 삼각형 기둥 디자인이 아닌 둥글거나 평평한 디자인을 강조한 모습을 확인할 수 있다.
물론 이 이미지는 제품의 이미지는 아니나 갤럭시 버즈4가 새 디자인을 채택할 것이라는 전망에 힘을 보태고 있다.
삼성은 아직 공식적으로 새 이어버드의 출시 일정이나 디자인을 공개하지 않았지만, 그 동안 나온 소문에 따르면 갤럭시 버즈4는 내년 초 갤럭시S26 시리즈와 함께 공개될 가능성이 높다.