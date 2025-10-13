"갤럭시버즈4, 기둥 모양 바뀐다"

삼성전자의 차세대 무선 이어폰 ‘갤럭시 버즈4’의 디자인이 바뀔 것이라는 전망이 나왔다.

IT매체 안드로이드오쏘리티는 삼성 원UI 8.5 펌웨어에서 갤럭시 버즈4로 추정되는 아이콘을 발견해 최근 보도했다.

갤럭시 버즈4’의 디자인이 바뀔 것이라는 전망이 나왔다. (사진=안드로이드오쏘리티)

파일 명 ‘list_ic_earbuds_buds4’으로 저장된 파일으로 볼 때 ‘버즈4’의 이미지인 것으로 유추할 수 있다. 공개된 이미지에 따르면, 전작 버즈3의 기둥 디자인은 그대로 유지되나 직선을 강조한 삼각형 기둥 디자인이 아닌 둥글거나 평평한 디자인을 강조한 모습을 확인할 수 있다.

갤럭시버즈3 프로 실버 (사진=삼성전자)

물론 이 이미지는 제품의 이미지는 아니나 갤럭시 버즈4가 새 디자인을 채택할 것이라는 전망에 힘을 보태고 있다.

삼성은 아직 공식적으로 새 이어버드의 출시 일정이나 디자인을 공개하지 않았지만, 그 동안 나온 소문에 따르면 갤럭시 버즈4는 내년 초 갤럭시S26 시리즈와 함께 공개될 가능성이 높다.