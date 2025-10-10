삼성 ‘갤럭시Z 트리폴드’ 특허 문서...삼중 접이 설계 눈길

삼성전자가 출원한 갤럭시Z 트리폴드 관련 특허 문서가 공개됐다고 미국 IT매체 WCCF테크가 9일(현지시간) 보도했다.

이번 특허 문서에는 배터리 배열, 힌지 구조, 냉각 시스템 등 복합적인 하드웨어 설계가 드러났다.

이번에 공개된 특허 문서에는 트리폴드 내부에 세 개의 독립 배터리 셀이 배치된 모습이 담겨 있다. 각 셀은 화면 패널 구조에 따라 크기가 서로 다르게 설계돼 있다. 특히 카메라 모듈이 내장된 패널에는 공간 제약으로 가장 작은 배터리가 탑재된 것으로 보인다.

삼성전자가 갤럭시언팩 2025 행사에서 공개한 트리폴드폰 이미지 (출처=퓨쳐)

배터리 셀은 모두 얇은 케이스 프레임 안에 정렬돼 있으며, 전력 분배 모듈을 통해 세 구역으로 나뉘어 전원이 공급된다. 이는 힌지 구조에 따른 전력 단절 문제를 방지하기 위한 설계로 풀이된다.

특허 이미지에서는 두 개의 힌지가 세 개의 패널을 연결하는 형태가 드러났다. 각 힌지는 서로 반대 방향으로 접히는 구조를 채택해 펼쳤을 때 화면 사이에 단차나 틈이 거의 없는 평면형 전개가 가능하도록 설계돼 있다.

또한 힌지 내부에 내장된 다축 회전축 구조가 언급됐다. 접히는 각도에 따라 배터리와 배선이 자동으로 이동하도록 설계된 것으로 풀이된다.

베이퍼 챔퍼 형태의 냉각 시스템이 트리폴드 설계에 통합된 것도 눈길을 끈다.

기기 중앙부 패널에는 열 분산을 위한 금속 플레이트가 위치해 있다. 고성능 칩셋 구동 시 발생하는 열을 양쪽 패널로 분산시키는 구조다.

공개된 도면에 따르면 기기를 완전히 펼쳤을 때의 두께는 기존 갤럭시Z 폴드 시리즈보다 얇게 설계됐다.

WCCF테크는 삼성이 이번 설계에서 ‘세 번 접힘’이라는 복잡한 구조를 도입하면서도 디자인의 연속성과 휴대성을 유지하는 데 주력했다고 해석했다.

현재 중국 제조사들도 다중 접이 구조를 실험 중이지만 완성도 높은 삼중 폴더블 설계는 아직 상용화된 사례가 없다.

삼성은 공식적으로 트리폴드 모델의 출시 계획이나 시기를 밝힌 바 없다.