우리금융 "연말까지 보안 점검…내년부터 AI에이전트 실적용"

`우리금융그룹 옥일진 최고디지털책임자(CDO)가 29일 진행된 2025년 3분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 연말까지 보안 점검을 이어나가고 있으며, 인공지능(AI)과 관련해 내년 초부터 기업여신에 AI 에이전트 1단계를 적용하겠다고 말했다.

이날 옥일진 CDO는 "중요 정보 등에 대해 모두 보안체계를 철저히 준수하고 있으며 개인신용정보 처리에 관한 IT·보안 사고를 예방하기 위해 지난 8월부터 연말까지 그룹 내 인력과 외부 업체와 점검 중"이라며 "미흡한게 있다면 즉각 조치할 예정이고 지난 3년 간 정보보호투자액이 IT투자액 대비 11%를 차지하고 있다"고 설명했다.

우리금융그룹 옥일진 CDO.

이밖에 AI서비스와 관련해서 옥 CDO는 "주택청약까지 생성형 AI 기반으로 상담할 수 있도록 확대할 예정이며 직원 업무의 경우 우리GPT를 이용해 업무 정합도가 90%까지 나오는 안정화 단계"라고 진단했다.

이어 그는 "하반기부터는 AI 에이전트를 적용해 업무 생산성을 높이는데 중점을 두고 내년 초부터는 1단계 적용하고 하반기에는 시스템을 고도화해 에이전틱 기반으로 서비스를 내놓을 예정"이라며 "생산적 금융을 위해 기업 여신을 위한 자동 심사·전결권 및 한도 사전 판정 등에 대한 지원을 기대하고, 이를 위해 업무를 재설계할 것"이라고 덧붙였다.