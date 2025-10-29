코스피 또 사상 최고치 경신…4081.15로 마감

코스피 지수가 SK하이닉스 호실적 등에 힘입어 사상 최고치를 경신했다.
29일 코스피 지수는 전 거래일 대비 1.76%(70.74 포인트) 오른 4081.15로 마감했다. 지난 27일 기록한 종가·장중 기준 역대 최고치 4042.83을 2거래일 만에 경신한 것이다.
장중 코스피 지수는 4084.09까지 오르며 4100까지 상단을 열어뒀다.
이날 유가증권 시장에서 기관이 6천406억원 순매수하면서 시장을 이끌었다.
실적을 발표한 SK하이닉스는 전 거래일 대비 7.10% 오른 55만8천원으로 마감했다. SK하이닉스는 이날 올해 3분기 매출액은 전년 동기 대비 39% 증가한 24조4천489억원, 영업이익은 전년 동기 대비 62% 늘어난 11조3천834억원, 순이익은 12조5천975억원을 기록했다고 밝혔다.