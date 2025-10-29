우리금융, 차기 회장 후보 선임 절차 시작

2개월간 경영승계 진행…이강행 임추위원장 "공정하게 선발"

금융입력 :2025/10/29 14:57

손희연 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

우리금융지주 임원후보추천위원회(임추위)는 차기 회장 선임을 위한 경영승계절차를 공식적으로 28일 개시했다고 29일 밝혔다.

임추위는 사외이사 7인 전원으로 구성되어 있으며, 경영승계절차는 경영승계규정 및 최고경영자 경영승계계획을 기반으로 약 2개월여간 진행될 예정이다.

임추위는 경영승계계획에 따라 내외부 후보군을 상시 관리해왔으며, 경영승계절차 개시 이후 다양한 평가방식과 단계별 검증 절차를 거쳐 후보군 압축 및 최종 후보자를 선정하도록 되어있다.

관련기사

우리금융그룹 전경.

이강행 임추위원장은 “공정성과 독립성을 원칙으로 임추위 위원 간 충분한 논의와 면밀한 검증을 거쳐 경영승계절차를 진행할 것이며, 이 과정을 통해 우리금융그룹의 도약을 이끌 최적의 리더를 선임하겠다”고 밝혔다.

임추위가 추천한 최종 후보자는 이사회 결의를 거쳐 내년 3월 예정된 정기주주총회 승인을 통해 회장으로 취임하게 된다.

손희연 기자kunst@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
금융 우리금융그룹 우리은행 회장 임추위

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

"협력과 개방의 전환점"…APEC 2025, 세계 정부·언론 모두 '호평'

최태원 "동양의 실리콘밸리 경주서 연결 통한 새 시대 모색"

[르포] "디자이너도 '깃허브 코파일럿' 쓴다"…AI 개발 장벽 낮아져

李 대통령, '다자협력·AI·공급망' 강조…"케데헌 혼문처럼 연대"

ZDNet Power Center