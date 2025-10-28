토스증권 PC, 첫 대규모 업데이트…수수료 캐시백 이벤트 진행

토스증권이 웹 기반 주식거래 서비스(WTS) 토스증권 PC를 업데이트하고, WTS에서 첫 매매하는 고객을 대상으로 수수료 캐시백 이벤트를 진행한다고 28일 밝혔다.

이번 업데이트는 ▲홈화면 ▲종목상세 ▲사이드창 기능을 개선했다.

홈 화면에 경제지표·기업실적발표·주요 시장지수·실시간 종목 거래량 차트 등 시장동향 파악에 필요한 주요 정보를 배치했다. 이번 업데이트와 함께 토스증권은 나스닥 100 E-mini 선물 실시간 시세를 제공한다.

종목상세는 차트, 호가, 뉴스, 커뮤니티 등 주요 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 한 화면에 배치했다. 각각의 정보는 고객의 취향 및 니즈에 따라 위치와 순서를 조정할 수 있다.

트레이딩 편의성을 확대하기 위해 현재가 주문을 할 수 있는 간편주문 기능도 새롭게 도입됐다. ‘차트 크게보기’ 모드를 통해 한층 심도 있는 분석이 가능해졌다.

또한, WTS를 이용하는 고객들이 보유종목과 관심종목을 한눈에 탐색할 수 있게 설계된 사이드창은 화면 안에 작은 화면을 띄울 수 있는 화면 속 화면(Picture in Picture, PIP)모드를 지원한다.

토스증권은 이번 토스증권PC 개편 및 업데이트를 기념해 오는 11월 8일까지 WTS 첫 매매 고객을 대상으로 수수료 캐시백 이벤트를 진행한다. 캐시백은 이벤트 기간 내 최대 3만원까지 지급한다. 자세한 내용은 토스증권 WTS에서 확인할 수 있다.

토스증권 관계자는 “이번 업데이트는 지난해 7월 토스증권 PC를 처음 선보인 이후 진행된 대규모 업데이트로 출시 이후 지금까지 고객분들이 남겨 주신 다양한 피드백을 면밀히 살펴보며 정보 확인부터 주문, 매매까지 모든 고객이 보다 손쉽게 사용할 수 있도록 WTS 전반을 개선하는데 중점을 뒀다” 며 “앞으로도 안정성과 편의성을 갖춘 트레이딩을 제공하기 위해 지속적으로 노력할 것”이라고 말했다.