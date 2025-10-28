하나금융, 3분기 누적 당기순익 3조433억원…전년比 6.5% 증가

하나금융그룹 28일 2025년 3분기 누적 당기순이익(연결 기준)은 3조4천334억원으로 전년 동기 대비 6.5% 증가, 3분기 당기순이익은 1조1천324억원으로 전분기 대비 3.5% 감소했다고 밝혔다.

올해 3분기 누적 이자이익은 6조7천803억원으로 전년 대비 3.1% 증가했으며 수수료이익은 1조6천504억원으로 전년 대비 6.7% 증가했다.

하나금융 측은 "유가증권 및 외환파생 관련 트레이딩 실적이 개선되면서 매매평가이익이 전년 대비 19.5% 증가한 1조1천195억원으로 집계됐다"고 설명했다.

하나은행 본점.

수익성 지표인 순이자마진(NIM)은 3분기 기준으로 1.74%로 전분기 대비 0.01%p 상승했고, 하나은행의 3분기 기준 NIM은 1.50%로 전분기 대비 0.02%p 올랐다.

하나금융의 보통주자본비율(CET1) 추정치는 전년 동기 대비 0.13%p 증가한 13.30%이며, BIS자기자본비율은 15.40%로 추정된다.

한편, 이날 하나금융그룹 이사회는 1천500억원 규모의 자사주 매입·소각과 주당 920원의 분기 현금 배당 실시를 결의했다. 3분기까지 매입을 완료한 자사주 6천531억원을 포함한 총 8천31억원의 자사주 매입과 연초 발표한 연간 총 1조원의 현금배당을 합산 시, 올해 총 주주환원 규모는 그룹 출범 이후 역대 최대인 1조8천31억원이다.

하나은행의 올해 3분기 당기순이익은 1조482억원, 3분기 누적 연결 당기순이익 3조1천333억원으로 전년 동기 대비 12.7% 늘어났다.

비이자이익은 1조569억원으로 전년 동기 대비 43.4% 증가했으며 매매평가익(1조358억원)·수수료이익(7천836억원)은 모두 3분기 누적 기준으로 역대 최고치로 나타났다.

3분기 누적 기준으로 하나은행의 이자이익은 5조9천394억원이다.

관련기사

하나은행의 9월말 기준 연체율은 0.36%, 고정 이하 여신 비율은 0.35%다.

하나카드는 1천700억원, 하나증권은 1천696억원, 하나캐피탈은 641억원, 하나자산신탁은 369억원, 하나생명은 177억원의 3분기 누적 당기순이익을 각각 시현했다.