티맥스티베로, 전 제품군 BI 리뉴얼…AI 시대 데이터 혁신 기업 도약 선언

티맥스티베로(대표 박경희)가 전 제품군의 브랜드 아이덴티티(BI)를 전면 개편하며 인공지능(AI) 시대 데이터 혁신 기업으로 도약을 선언했다.

티맥스티베로는 '티베로 DB(Tibero DB)'를 포함한 전 제품군의 BI를 새롭게 공개했다고 27일 밝혔다.

이번 리브랜딩은 데이터와 기술, 서비스, 산업을 잇는 '연결', 그로부터 창출되는 '가치', 그리고 끊임없는 '확장'을 핵심 철학으로 삼았다.

티맥스티베로 BI 리뉴얼(이미지=티맥스티베로)

회사는 이번 BI 개편을 통해 데이터베이스를 단순한 저장소가 아닌 AI 시대 비즈니스 혁신의 핵심 인프라로 자리매김시키겠다는 목표를 내세웠다.

티맥스티베로는 AI 중심 기술 환경 전환에 발맞춰 ▲데이터 기술의 클라우드 전환 가속화 ▲오픈소스 생태계 강화 ▲AI 기반 데이터 기술 고도화를 3대 축으로 한 성장 전략을 추진 중이다.

새로운 브랜드 아이덴티티는 이러한 전략적 방향성을 시각적으로 담아내며, 글로벌 시장에서의 경쟁력 강화 의지를 표현했다. 회사는 이번 리뉴얼을 계기로 글로벌 시장 진출과 AI 기술 내재화를 동시에 가속화할 계획이다.

관련기사

박경희 티베로 대표이사는 "이번 리브랜딩은 새로운 기술 정체성과 방향성을 담은 티베로의 도약 선언"이라며 "국산 데이터베이스 대표 기업을 넘어 AI와 데이터 혁신을 선도하는 글로벌 브랜드로 성장하겠다"고 말했다.

이어 "새로운 브랜드 아이덴티티를 통해 고객과 시장에 우리의 비전을 명확히 전달해 나갈 것"이라고 밝혔다.