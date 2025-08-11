멀티 클라우드로 날개 단 티맥스티베로 '아울DB'…글로벌 시장 가속

티맥스티베로가 데이터베이스(DB) 서비스의 멀티 클라우드 지원 체계를 바탕으로 글로벌 시장 공략에 속도를 낸다.

티맥스티베로는 자사 클라우드 네이티브 서비스형 DB(DBaaS) 플랫폼 '아울DB'를 마이크로소프트(MS) 애저 마켓플레이스에 공식 등록했다고 11일 밝혔다.

티맥스티베로가 아울DB 출시를 기념해 PoC 프로모션을 진행한다. (사진=티맥스티베로)

티맥스티베로는 아울DB를 지난 3월 아마존웹서비스(AWS) 마켓플레이스에 이어 MS 애저까지 연이어 탑재하며 주요 글로벌 퍼블릭 클라우드 전반을 아우르는 멀티 클라우드 지원 체계를 완성했다.

이를 통해 고객은 하이브리드·멀티 클라우드 환경에서 동일한 운영 인터페이스와 자동화 기능을 활용해 아울DB를 유연하게 배포·관리할 수 있다.

티맥스티베로는 DB 운영의 복잡성과 비용 부담이라는 두 가지 과제를 동시에 해결하기 위해 아울DB를 개발했다. 특히 성능 저하에 대한 우려, 클라우드 운영 인력 부족 등으로 인해 클라우드 DB 도입을 꺼려하던 기업들이 아울DB를 통해 진입 장벽을 낮출 수 있을 것으로 기대하고 있다.

아울DB는 누구나 손쉽게 티베로 DBMS를 클라우드 환경에서 운영할 수 있도록 자동화·직관성·안정성·편의성을 고루 갖춘 클라우드 네이티브 DB 플랫폼이다.

오라클과 높은 호환성을 바탕으로 기존 오라클 사용자는 별도 교육 없이 즉시 사용이 가능하며 직관적인 사용자 인터페이스(UI)를 통해 파라미터 설정, 테이블스페이스 관리, 백업·복구 등의 주요 DB 운영 기능을 쉽게 수행할 수 있다.

또 DB 생성·백업 복구·모니터링·운영까지의 전 과정을 몇 번의 클릭만으로 처리할 수 있도록 설계돼 우수한 운영 편의성을 제공한다. 정기 패치나 보안 업데이트도 자동화돼 고객은 시스템에 직접 개입하지 않고도 항상 최신 상태를 유지할 수 있다.

관련기사

특히 오라클 RAC 대비 약 60% 수준의 합리적인 비용으로 DB 이중화 기술(TAC)을 제공해 고가용성과 연속성이 요구되는 환경에서도 충분히 대응할 수 있다는 것이 특징이다.

박경희 티맥스티베로 대표는 "DB 전문 인력이 부족한 중소기업이나 스타트업을 주요 타깃으로 누구나 쉽게 사용할 수 있는 클라우드 DB 서비스를 지향하고 있는 아울DB는 단순한 자동화를 넘어서 운영자 친화적인 접근성과 실용성을 강화한 것이 특징"이라며 "이번 애저 마켓플레이스 등록을 계기로 멀티 클라우드를 선호하는 기업 중심으로 글로벌 시장 공략에도 박차를 가할 것"이라고 말했다.