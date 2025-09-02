티맥스티베로, 한전KDN 클라우드 플랫폼 진입…공공 DB 시장 확대 '박차'

티맥스티베로가 공공기관 전용 클라우드 플랫폼에 데이터베이스(DB) 솔루션을 탑재하며 서비스 확산에 박차를 가한다.

티맥스티베로는 자사 핵심 솔루션 티베로·프로싱크·시스마스터디비·오픈에스큐엘 등 총 4종을 K-ECP 마켓플레이스에 등록했다고 2일 밝혔다.

K-ECP 마켓플레이스는 한전KDN이 운영하는 공공기관 전용 클라우드 서비스 플랫폼으로, 산업통상자원부 산하 공공기관과 에너지 공기업을 대상으로 특화된 IT 솔루션·서비스·인프라를 제공한다.

(사진=티맥스티베로)

티베로는 8년 연속 공공 조달시장에서 DB 소프트웨어(SW) 매출 1위를 기록한 국내 대표 DBMS다. 오라클 RAC와 동등한 수준의 고가용성 기술인 티베로 액티브 클러스터(TAC)를 제공함으로써 서비스 중단이 치명적인 주요 업무 환경에서도 안정적인 무중단 운영을 지원한다.

프로싱크는 실시간 DB 복제·동기화를 지원하는 변경 데이터 캡처(CDC) 솔루션으로, 분산된 대규모 데이터를 지연 없이 반영해 기업 전체 데이터 환경의 일관성을 보장한다. 사고 감지 및 예방, 에너지 수요 예측 등 데이터 기반 의사결정에 활용할 수 있다.

시스마스터디비는 초 단위 단위로 가동 정보를 모니터링·분석하는 실시간 DB 성능 관리 솔루션이다. 서비스 중단이 막대한 손실로 이어지는 에너지 산업에서 설비 상태 관측과 장애 진단 등에 활용되며 안정성과 운영 효율성을 높인다.

오픈에스큐엘은 포스트그레SQL을 기반으로 한 오픈소스 DBMS 플랫폼으로, 상용급 기술지원·확장팩·튜닝 서비스 등을 제공한다.

앞서 티맥스티베로는 한국전력공사·한국수자원공사·한국수력원자력 등 주요 공공기관에 DB 솔루션을 공급해 왔다. 이번 K-ECP 마켓플레이스 등록을 계기로 공공·에너지 분야 고객의 안정적인 서비스 운영을 더욱 폭넓게 지원할 계획이다.

박경희 티맥스티베로 대표는 "자사 주요 제품을 모두 등록함으로써 공공·에너지 분야 고객이 필요로 하는 다양한 DB 솔루션을 손쉽게 도입할 수 있는 지원 환경을 마련했다"며 "앞으로도 고객이 믿고 사용할 수 있는 기술력과 서비스를 지속적으로 제공해 DB 주권 확립에 기여하겠다"고 밝혔다.