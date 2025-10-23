"변호사가 투자하고 설계"...법조인 커리어 플랫폼 '리걸크루' 시선

리걸어시스턴스(대표 조원희 변호사)가 변호사 커리어 플랫폼 '리걸크루(Legal Crew)'를 23일 정식 출시했다. 리걸크루는 법무법인 디엘지와 현직 변호사들의 투자로 만들어진 법조인 전용 플랫폼이다. 리걸크루를 만든 조원희 변호사는 법무법인 태평양 파트너를 거쳐 현재 법무법인 디엘지 대표변호사로 활동하고 있다.

'리걸크루'는 로스쿨생부터 변호사까지 생애주기별 채용 연계, 커리어 관리, 업무 영역 확장, 실무교육 등을 지원한다. 해당 서비스는 국내 변호사 자격 소지자와 로스쿨 재학생 누구나 자격 확인 후 무료로 이용할 수 있다.

변호사 맞춤형 채용 연계 및 커리어 관리 기능 탑재

리걸크루는 다른 채용 플랫폼과 차별화된 핵심 기능으로 포트폴리오형 이력서를 강조했다. 변호사의 주요 사건수행 경험과 외부활동을 시각적으로 정리해 채용기관이 실무 역량을 구체적으로 판단할 수 있게 돕는다. 기업법무, 민형사, 지식재산 등 변호사 특성에 맞는 전문분야별 정밀 필터링도 제공한다.

‘변호사’라는 직역의 특성에 맞게 변호사나 채용기관 모두에게 맞춤형 직장과 인재를 찾을 수 있는 특화된 채용 서비스를 제공한다. 특히 변호사의 업무 성향을 8가지 유형으로 분석하는 '조직 적합성 성향 리포트'를 제공함으로써 조직과의 협업 적합성을 사전에 파악할 수 있게 설계했다.

이 밖에도 장·단기 프로젝트, 법률고문·자문역 등 변호사 전문성 향상 기회를 제공하는 '스펙업(Spec-up) 서비스'를 운영한다. 나아가 변호사를 채용하려는 기관에는 지원자 이력서 및 인증서류 등 인사관리에 필요한 각종 자료를 일괄 관리하고 내려 받을 수 있도록 시스템을 구축해 업무 효율성을 높였다.

법학전문대학원협의회와 업무협약으로 신뢰 구축

리걸크루는 지난 4월 법률사무종사기관 검색서비스 제공을 시작으로, 7월에는 법학전문대학원협의회와 업무협약을 체결하며 업계 내 공신력 있는 서비스로 자리잡아 왔다. 또한 지난 8월에는 '2026 법학전문대학원 공동입학설명회'에 협력기관으로 참가해 로스쿨 진학을 준비하는 예비 법조인들을 대상으로 현직 변호사와의 멘토링 토크를 진행하기도 했다.

HR테크 기업 디플에이치알과 기술 협력

이번 플랫폼 개발에는 HR테크 전문기업 디플에이치알(DeepLeHR)이 기술 파트너로 참여했다. 디플에이치알은 생산·기능직 채용 플랫폼 '디맨드(구 고초대졸닷컴)' 등 버티컬 HR 플랫폼을 운영하며 채용시장 효율화를 선도해 온 청년 벤처기업이다.

조원희 리걸크루 대표는 "현재와 같은 게시판 방식의 채용 구조는 변화와 확장이 필요한 법조 시장에 걸맞지 않는다“면서 ”이제라도 체계적인 변호사 커리어 시스템이 필요하다"며 서비스 기획 취지를 전했다. 이어 조 대표는 "변호사는 단순히 직원을 채용하듯 다룰 것이 아니라 전문성·신뢰·책임이 결합된 전문가로 평가하고 접근해야 한다"라며 "리걸크루를 통해 동료 변호사들이 자신만의 커리어를 체계적으로 다져갈 수 있는 인프라를 만들고 싶다“고 밝혔다. 서비스 신규이용 문의는 리걸크루 웹사이트 'http://legalcrew.co.kr'에서 하면 된다.