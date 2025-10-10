[디엘지 law 인사이트] 노동위원회 절차 톺아보기

노동위원회와 노동청은 비슷해 보이지만 다르다. 노동위원회는 구제신청 사건을 관할하는 곳으로 거칠게 비유하자면 법원과 비슷한 역할을 하고, 노동청은 임금과 퇴직금 미지급, 최저임금 위반, 근로기준법 위반 등 노동관련 법령 위반을 처리하는 곳으로 경찰이나 감독기관 역할을 한다.

노동위원회는 지방노동위원회와 중앙노동위원회로 구성되는데, 해고와 징계의 경우 지방노동위원회를 거친 후 이의가 있으면 중앙노동위원회에서 재심이 진행된다.

조사관과 조사보고서

노동위원회에서는 각 사건별로 조사관이 지정돼 서면을 검토하고 조사보고서를 작성한다. 조사 과정에서 필요한 경우 당사자에게 추가 자료를 요청하거나 전화로 사실관계를 확인하기도 한다. 물론 답변한 내용에 대해 서면으로 부연하거나 정정하는 것도 가능하지만, 조사관의 재량에 따라 조사보고서에 내용이 남을 수 있다.

조사관이 작성한 조사보고서는 노동위원회 판정의 중요한 참고자료가 된다. 단, 노동위원회 단계에서 조사보고서가 당사자들에게 제공되지는 않는다. 당사자가 조사보고서를 실질적으로 확인할 수 있는 시점은 노동위원회 절차가 모두 끝나고 법원에 간 이후다.

이유서와 답변서

민사재판에서 제출하는 서면을 ‘준비서면’이라고 한다. 노동위원회에서는 신청인인 근로자 측에서 제출하는 주장 서면을 ‘이유서’라 하고, 피신청인인 사용자 측에서 제출하는 서면을 ‘답변서’라 한다. 다만, 명칭에도 불구하고 이유서와 답변서는 준비서면과 유사한 기능을 하므로, 이유서/답변서는 증거를 첨부해서 잘 작성해야 한다.

유의할 점이 있다. 민사재판과 달리 노동위원회 절차는 통상 심문회의가 1회 열리고 그 날 판정이 내려지기 때문에 ‘다음 기일에 내겠습니다’라는 주장은 할 수 없다. 당일 서면을 제출하는 것도 마찬가지다. 상대방의 동의가 없으면 반영되기 어렵다.

최영재 법무법인 디엘지 변호사

심문회의와 판정

통상은 신청서 접수 후 60일 내외에 심문회의가 지정된다. 심문회의는 민사재판으로 치면 변론기일에 준하는 절차인데, 재판처럼 생각하면 자칫 난처한 상황이 발생할 수 있다. 앞서 언급한 것처럼 원칙적으로 심문회의는 ‘다음 기일’을 예정하지 않으므로 심문회의 전까지 모든 주장 및 증거가 다 반영되도록 최대한 정리해 제출해야 한다.

여기서도 유의할 점이 있다. 통상 3~5분 내외로 이뤄지는 민사재판과 달리 심문회의는 30분에서 1시간 정도는 진행이 되고, 쌍방 구두변론도 꽤 길게 진행된다. 각자 입장을 단순히 이야기하는 것을 넘어선다. 심문회의를 주재하는 위원들이 사실관계나 법리적 쟁점에 대해 다각도에서 질문을 해 쌍방의 입장을 청취한다. 예상하지 못했던 질의가 있을 수 있고, 답변하기 어려운 쟁점에 대해서만 집요하게 질의가 들어올 수도 있다.

심문회의를 진행하는 위원은 총 5명이다. 다만, 중간에 위치한 3명의 위원만 실제 판정에 참여하고 양 가에 앉은 근로자위원과 사용자위원은 실제 판정에 참여하지 않는다. 근로자위원은 근로자편에서, 사용자위원은 사용자 입장에서 각기 유리한 쟁점을 도출해내기 위해 질문을 한다.

이렇게 심문회의가 끝나면 그 날 오후 8시에 결과만 문자로 통지된다. 통상 ‘인정’, ‘기각’, ‘각하’ 등 짧은 단답형으로 결과를 확인할 수 있고, 자세한 근거나 논리가 기재된 판정서는 30일 내에 별도로 송달된다.

원하는 결론을 얻지 못했다면 판정서를 보고 이의 여부를 10일 이내에 결정해서 중앙노동위원회에 재심을 신청하거나(지방노동위원회 판정), 혹은 법원에 소송을 제기하면 된다(중앙노동위원회 판정의). 물론, 판정까지 가지 않고 노동위원회에서 화해를 유도하는 경우도 실무상 많다. 상호 요구조건을 조율해 화해조서를 작성하는 절차인데, 이 경우 심문회의 이후 화해기한을 부여하기도 한다.

이행강제금

노동위원회는 구제명령을 받은 후 사용자가 이행기간까지 구제명령을 이행하지 않은 경우 3천만원 이하의 이행강제금을 부과한다. 그런데, 구제명령은 판정에 대한 불복절차가 진행 중이라도 내려질 수 있다. 즉, 사용자는 이행강제금을 일단 납부한 후 불복절차를 진행해야 할 수도 있다. 물론 구제명령이 취소되면 사용자는 이행강제금과 이자 상당액을 돌려받는다.

다만 이행강제금 액수가 적지 않다. 부당해고의 경우 실무상 2년 간 매년 2회 범위에서 500만원에서 2000만원 사이로 이행강제금을 부과하는데 500만원, 1000만원, 1500만원, 2000만원으로 4번 부과하는 경우가 많은 편이다. 총 5000만원이다.

노동위원회 절차 대응 요령

노동위원회 절차는 노사분쟁의 빠른 해결을 도모하는 절차이기 때문에 절차가 전반적으로 속도감 있게 진행된다. 즉, 모든 주장을 한 번에 담아내려 할 경우 자칫 진행이 제대로 되지 않을 수 있다. 더 중요한 쟁점과 나에게 유리한 사실관계를 강조하는 동시에, 불리한 부분이 주는 여파를 최소화할 수 있게 설명을 준비해야 한다. 내 주장을 더 쉽고 정확하게 이해시키는 것이 본질이다. 노동위원회 판정 역시 사람이 하는 것이다.

