나우로보틱스, 서울AI로봇쇼 서울시장상 수상

로봇 전문기업 나우로보틱스는 최근 서울 코엑스에서 개최된 서울AI로봇쇼에서 로봇쇼 부문 서울시장상인 '2025 시민혁신상'을 수상했다고 14일 밝혔다.

이 상은 서울시가 주최·주관한 '서울AI로봇쇼'에 참관한 시민 및 전문가의 심사를 통해 수여되는 상이다. 71개국 130개 도시와 330개 기업 중에 로봇 분야에서 단독으로 나우로보틱스가 선정됐다.

나우로보틱스는 지난 9월 30일부터 10월 2일까지 서울 코엑스에서 열리는 '2025 서울AI로봇쇼'에 참가해 시민 참여형 로봇 체험 프로그램과 정밀 제어 기술 기반 다관절 로봇과 새로운 멀티 그리퍼를 선보였다. 전시회 3일간 6만여명이 참여했다.

나우로보틱스 서울시장상 시상식 (사진=나우로보틱스)

올해 처음 개최되는 서울AI로봇쇼는 서울특별시와 서울경제진흥원(SBA)이 공동 주최하고, '극한로봇'을 주제로 한 로봇 기술 및 문화 융합형 전시회다.

나우로보틱스는 이번 전시회에서 다관절 로봇 '뉴로X 시리즈'를 기반으로 시민과 직접 대결하는 고난도 작업 체험인 '바늘에 실 꿰기' 프로그램을 운영했다.

해당 체험은 정밀 서보제어 기술 및 멀티 그리퍼(NAU ELE그리퍼)을 활용해 0.5mm 바늘구멍에 실을 꿰는 작업을 실시간으로 수행하는 시연으로 구성됐다.

시연 과정을 통해 산업용 로봇의 정밀성과 다양한 형상을 잡을 수 있는 멀티 그리퍼를 직접 체험할 수 있었다. 체험에 성공한 시민에게는 반짇고리 세트를 증정했다.

멀티 그리퍼는 코끼리 코 움직임을 형상화해 기존 그리퍼가 한 제품만 잡을 수 있었던 한계를 극복한 그리퍼다. 무거운 아령부터 작고 섬세한 바늘까지 로봇이 하나의 툴을 통해 잡을 수 있게 돕는다.

이종주 나우로보틱스 대표는 "이번 서울AI로봇쇼는 로봇 기술이 일상과 만나는 매우 상징적인 자리"라며 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 로봇 기술을 지속적으로 선보이며 한국을 대표하는 글로벌 로봇 기업으로 성장해 나가겠다"고 말했다.