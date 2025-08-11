나우로보틱스, 이규빈 GIST 교수 사외이사 선임

지능형 로봇 전문기업 나우로보틱스는 인공지능(AI)·휴머노이드 분야 핵심 전문가인 광주과학기술원(GIST) 이규빈 교수를 이사회에 합류시킨다고 11일 밝혔다.

나우로보틱스는 지난 8일 이사회에서 이 교수를 사외이사로 선임하는 안건을 의결했다. 안건은 오는 9월 26일 임시주주총회에서 최종 확정될 예정이다.

이규빈 광주과학기술원(GIST) AI 융합학과 교수 (사진=나우로보틱스)

이규빈 교수는 ▲강화학습 기반 로봇 제어 ▲시뮬레이션 기반 모션 학습 ▲자율주행 시스템 ▲휴머노이드 지능화 기술 분야에서 국내 대표적인 전문가다.

한국과학기술원(KAIST) 기계공학 학·석·박사 학위를 취득한 후 KAIST 신경과학센터와 삼성종합기술원에서 인지형 로봇, 제어 알고리즘, AI 기반 로봇 소프트웨어를 개발했다.

그는 2018년 GIST 부임 이후 산업용 및 휴머노이드 로봇 지능화 연구를 이끌고 있다. 현재 국가 K-휴머노이드 연합 프로젝트 AI·제어 핵심 연구진으로 활동하고 있다.

나우로보틱스는 직교로봇과 다관절로봇, 스카라로봇, 자율주행 물류로봇을 주력 제품으로 보유하고 있다. 고속형 협동로봇도 개발하고 있다.