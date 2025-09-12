나우로보틱스, K-휴머노이드 연합 합류

로봇 전문기업 나우로보틱스는 산업통상자원부가 주관하는 'K-휴머노이드 연합' 신규 참가기업에 선정됐다고 11일 밝혔다.

K-휴머노이드 연합은 2030년까지 휴머노이드 최강국가를 목표로 국내 주요 로봇 기업, 대학 및 연구기관 등이 참여하는 연합체다. 휴머노이드 로봇 기술 개발과 산업 생태계 조성을 목표로 한다.

나우로보틱스는 지난달부터 다양한 산업 현장에 즉시 활용 가능한 차세대 산업용 휴머노이드 로봇을 개발하고 있다. 정밀도·내구성·경량성을 강화한 감속장치를 적용할 예정이다. 휴머노이드 로봇 전용 고정밀 감속기에 대한 특허도 보유했다.

나우로보틱스 관계자는 "K-휴머노이드 연합에 신규 구성원으로 선정되어 대한민국 로봇 기술 발전에 힘쓰겠다"며 "즉시 활용 가능한 휴머노이드 로봇을 만들어 글로벌 경쟁력을 갖추겠다"고 말했다.

한편 나우로보틱스는 오세훈 DGIST 교수와 내년까지 휴머노이드 핵심 기술 개발과 시제품 완성을 목표로 연구 개발에 나섰다. 이철희 인하대 교수와는 휴머노이드 구동모듈용 고정밀 감속기를 공동 개발 중이다.