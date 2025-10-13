영풍, 풍력·태양광 동시 드라이브…'친환경 제련소’ 전환 가속

영풍 석포제련소가 풍력과 태양광 등 신재생에너지 사업을 본격 확대하며 친환경 제련소 전환에 박차를 가하고 있다. 지속적으로 상승하는 산업용 전력료에 효율적으로 대응하는 동시에 풍력과 태양광을 아우르는 복합 신재생 에너지 포트폴리오를 구축해 지속가능한 성장과 ESG 경영 강화한다는 취지다.

영풍은 13일 국내 풍력발전기업인 유니슨와 풍력발전단지를 조성하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 영풍 석포제련소가 위치한 경상북도 봉화군 산악지대가 풍력발전에 유리한 입지임을 적극적으로 활용하는 전략적 조치다. 영풍은 유니슨이 축적한 풍력발전기 설계, 제조 및 운영 역량과 대규모 프로젝트 경험을 바탕으로 봉화지역 풍력 발전사업의 효율성과 안정성을 높이겠다는 구상이다.

김기호 영풍 대표(오른쪽)와 박원서 유니슨 대표 (사진=영풍)

영풍과 유니슨은 풍력발전단지 조성사업을 위한 1단계로 석포제련소 인근 산악지역에 풍황계측기를 올 연말까지 설치해, 금년 겨울부터 1년간 풍향 및 풍속 Data를 취득, 분석하고, 사전 환경조사를 실시할 계획이다. 이후 단계적으로 4.3MW 풍력발전기 10기를 건설해 총 43MW규모(연간 예상 발전량 약 8만2천MWh) 풍력발전단지를 구축할 계획이다.

풍력 발전과 더불어 태양광 발전을 위한 투자도 진행중이다. 석포제련소에 전담 TFT를 신설하고 공장내 유휴부지를 활용한 태양광 발전소를 추진중이다. 석포제련소 2공장과 3공장 사이 총면적 14만486m2(4만2570평) 부지에 발전용량 약 4~5MW 규모(연간 예상 발전량 약 7천MWh)로 건설될 예정이다.

영풍의 이러한 풍력, 태양광 발전소 건립 추진은 정부에서 추진중인 재생에너지 중심의 에너지 체계 대전환과 그 의미를 같이하는 것으로 이는 영풍이 환경부 통합환경인허가 취득을 전후해 지속적으로 추진해온 환경분야 혁신과제들의 연장선이라고 회사 측은 설명했다. 영풍은 2021년 폐수 무방류(ZLD) 시스템을 구축해 폐수를 전량 재활용하고, 폐수의 외부 유출 필요성을 제거했다.

또한, 석포제련소 외곽 2.5km 전 구간에 지하수 확산방지시설을 구축하고 하루 평균 450톤(우수기 하루 최대 1천200톤)의 지하수를 뽑아 올려 정화 처리 후 공정에 재이용하고 있다. 또한, 대기환경 개선을 위한 산소공장 및 오존설비 신설 등 최근 수년간 4천억원이 넘는 투자를 단행하며 환경문제 혁신적 해결을 위한 다양한 활동을 병행하고 있다.

이번 풍력 및 태양광 발전 사업은 영풍의 친환경 경쟁력과 ESG 성과를 강화하는 동시에 국가에너지 전환 정책과 지역 경제 활성화에도 긍정적 파급 효과를 낳을 것으로 보고 있다.

영풍 관계자는 “풍력 및 태양광 발전 조성사업은 단순히 신재생에너지 확보 차원을 넘어, 기후변화에 대한 정부의 환경 정책과 발맞춰 환경 친화적인 경영을 강화하고 지역사회와 함께 성장하기 위한 석포제련소의 장기적인 환경 투자 사업의 일환”이라며 “앞으로도 탄소중립 시대에 걸맞은 혁신과 투자를 이어가겠다”고 강조했다.